‘Salta il matrimonio’ Alessandra Amoroso, crisi col fidanzato: brutto colpo per l’ex cantante di Amici

‘Salta il matrimonio’ Alessandra Amoroso, crisi col fidanzato: brutto colpo per l’ex...

Periodo fortunato per la carriera di Alessandra Amoroso

L’amatissima cantante ex vincitrice di Amici 8′ edizione, Alessandra Amoroso è ormai entrata nel cuore di adulti e più giovani per le sue canzoni e per la sua simpatia.

Tra le preferite di Maria De Filippi, insieme ad Emma Marrone con cui ha un ottimo rapporto infatti, la Amoroso partecipa spesso a trasmissioni e collabora con altri artisti sfornando un successo dopo l’altro come è accaduto con il recente “Mambo salentino” insieme ai Bomdabash.

Più di recente sul profilo di Alessandra è apparsa una foto insieme ad rapper J-Ax e lascia intendere una nuova hit in collaborazione tra i due.

Il nuovo album della Amoroso potrebbe uscire già questo autunno ed i fans sono in attesa

È davvero crisi tra Alessandra e Stefano?

Per un momento molto bello lavorativamente parlando forse ce n’è uno meno bello nella vita di Alessandra.

Secondo quanto rivelato dal settimanale di Alfonso Signorini CHI la Amoroso starebbe passando un periodo “no” con il suo compagno, il produttore Stefano Settepani.

La cantante 33enne ed il produttore 44enne sono legatissimi e di recente Alessandra è stata fotografata con le due bimbe di lui sulle pagine di Diva e Donna.

In molti hanno visto in questo stretto legame le prove generali di una prossima famiglia insieme a Settepani.

Ora però su CHI viene svelato che i due, che vivono insieme a Roma, in realtà sarebbero da un po’ di tempo in crisi.

I motivi sarebbero due, il lavoro troppo impegnativo di lui che lo porta spesso via e il desiderio di Alessandra di creare al più presto una famiglia insieme.

“Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, suo produttore musicale. La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei”

Chissà se Alessandra e Stefano confermeranno o smentiranno il gossip?