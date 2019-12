Noduli preoccupanti, Alessandra Amoroso malattia ‘Ho avuto paura’: il dramma della cantante

Alessandra Amoroso, la triste confessione sulla malattia: “Ho avuto paura di dover smettere per sempre”, la passata intervista della cantante

Una delle artiste più amate del panorama della musicata nazionale è, senza alcun dubbio, Alessandra Amoroso. Un anno particolarmente importante per la cantante salentina. Festeggia, con un concerto evento su Italia 1, dieci anni di carriera. In una passata intervista, l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha parlato del suo problema alle corde vocali che l’hanno costretta a sottoporsi ad una operazioni per evitare problemi futuri.

Alessandra Amoroso, dieci anni di carriera

Il 2019 si conclude nei migliori dei modi per Alessandra Amoroso. La cantante salentina, dopo la vittoria al talent show di Canale 5, ha riscosso un enorme successo grazie alla sua voce che è riuscita ad emozionare milioni di fan in tutto il Paese. Tuttavia, non sono mancati dei piccoli ostacoli che ha superato con grande forza e senza mai perdere il suo bellissimo sorriso.

In una passata intervista rilasciata a Grazia lo scorso anno, la cantante salentina ha parlato di un momento particolarmente difficile della sua vita. Ha confessato di aver avuto dei problemi alla gola ed ha scoperto di avere dei noduli alle corde vocali. Nel 2016, questi noduli l’hanno costretta a sottoporsi ad un’operazione non senza rischi.

Le parole della cantante salentina

L’artista ha temuto che l’operazione potesse rovinare la sua carriera. Alla rivista citata, Alessandra Amoroso ha precisato:

“La prima cosa che ho pensato: ‘Riuscirò a riprendermi?’. Quei due noduli, nel bene e nel male, erano i responsabili del mio timbro graffiante. E se non fosse stato più così?”.

Per fortuna, le cose sono andate per il verso giusto e, dopo una serie di esercizi per, è tornato tutto alla normalità. Non perdetevi il concerto evento in onda stasera su Italia 1 per festeggiare dieci anni di grandi successi.