Alena Seredova, l’intimo di pizzo non copre abbastanza: lo scatto bollente fa il giro del web

Alena Seredova in intimo, il reggiseno di pizzo evidenzia le sue curve esplosive: lo scatto manda in tilt il web

Il tempo per Alena Seredova sembra non passare mai. Alla soglia dei suoi 41 anni è una delle donne straniere più apprezzate e seguite del Bel Paese. La showgirl ceca, naturalizzata italiana, ama condividere sui social momenti della sua quotidianità senza mettersi troppo in mostra ma questa volta ha deciso di stupire i suoi seguaci con uno scatto da capogiro: è sul letto in intimo, ma il reggiseno di pizzo bianco mette in evidenza il suo seno prosperoso.

Alena Seredova in intimo sul letto

La sua bellezza ha conquistato tutti. La sua carriera ha avuto inizio quando lei era giovanissima: è entrata nel mondo della moda all’età di 15 anni ma, raggiunto il nostro Paese, si è classificata al concorso di bellezza nazionale Miss Repubblica Ceca e ha ottenuto il diritto di rappresentare ufficialmente la Repubblica Ceca a Miss Mondo 1998, dove si è classificata al quarto posto.

Sui social, Alena Seredova, ama condividere scatti della sua quotidianità dove racconta la sua vita lontana dai riflettori. Nelle ultime ore su Instagram ha condiviso uno scatto che ha mandato in delirio il popolo del web. Per quale motivo? è sul letto in intimo e la foto lascia ben poco all’immaginazione.

Il reggiseno in pizzo incanta i fan

Poche ore fa, la showgirl ceca ha condiviso su IG uno scatto davvero sensuale in bianco e nero. Alena Seredova è sdraiata sul letto e indossa un reggiseno in pizzo bianco che mette in mostra le sue curve esplosive.

In pochi minuti, la foto ha fatto boom di like e commenti:

“La classe non è acqua. Complimenti per la tua bellezza ❤️❤️❤️”

E ancora: