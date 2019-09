Alena Seredova e Gigi Buffon di nuovo insieme grazie ai figli: Oggi lancia ‘lo scoop’

Gigi Buffon e Alena Seredova tornano di nuovo insieme? Dopo gli scatti esclusivi editi dal Settimanale Oggi, tutta la verità raccontata dalla showgirl di origine Ceca

Il portiere della Juventus Gigi Buffon e l’ex moglie Alena Seredova ritornano insieme?

Gli scatti esclusivi editi dal settimanale ‘Oggi’ non lascerebbero spazio a dubbi, tra sorrisi e sguardi affettuosi. Ecco come sono stati dal noto settimanale.

Alena Seredova e Gigi Buffon, gli scatti esclusivi di ‘Oggi’

Recentemente il settimanale ‘Oggi’, ha pizzicato Alena Seredova e Gigi Buffon, insieme. E’ ritornata l’armonia tra i due?

I due come è noto si separarono nel 2014, quando Gigi Buffon lasciò la modella Ceca per Ilaria D’Amico, la giornalista sportiva, dalla cui relazione è nato poi loro figlio Leopoldo Mattia.

Le foto che ritraggono l’ex coppia molto amata dal pubblico, vedono il portiere e la modella insieme mentre lui è intento a prelevare i due figli da scuola mentre lei gli consegna una busta con dei pensierini per i ragazzi.

Le foto sembrano parlare chiaro, pare sia passata la tempesta tra i due, per fare spazio ad un’armonia, che sembrava esser andata perduta.

Ma le cose stanno davvero così? I due sono tornati insieme? tutta la verità raccontata da Alena Seredova in una recente intervista.

(l’articolo prosegue dopo la foto)

Alena Seredova, la verità sul suo rapporto con Buffon: ‘Legati per sempre’

Solo qualche giorno fa, la modella ceca, è stata intervistata nel corso del celebre programma radiofonico di Radio 2, ‘I Lunatici’, durante il quale ha rivelato la verità sul presunto ritorno di fiamma tra lei e Buffon:

‘Il nostro rapporto è quello di due persone intelligenti che comunque rimarranno legate per tutta la vita, visto che abbiamo due figli. Non si può cancellare, non si può modificare. Io non dimentico il passato’

poi prosegue rivelando di essere molto innamorata del suo nuovo compagno il quale come la compagna del suo ex, insieme rappresentano per i loro figli un punto di riferimento importante:

‘Sono molto innamorata del mio nuovo compagno. E’ un arricchimento anche per i miei figli, prima avevano due genitori, oggi hanno due genitori e altre due persone che possono essere un punto di riferimento importante’

poi conclude rivelando di essere comunque sempre fedele alla Juventus: