‘Il volto è girato al contrario’ Alena Seredova mostra la figlia, la foto scatena la bufera

Alena Seredova, la foto della figlia Vivienne scatena un’accesa polemica sui social

La showgirl ceca, naturalizzata italiana, ama condividere la sua quotidianità sul web. Non molte ore fa, Alena Seredova ha pubblicato un tenero scatto della figlia Vivienne che ha scatenato un’accesa polemica.

Alena Seredova, bufera sui social

Una delle showgirl straniere più amate nel nostro Paese è, senza alcun dubbio, Alena Seredova. E’ entrata nel mondo dello spettacolo da giovanissima ed è riuscita a conquistare il pubblico italiano grazie al suo talento e la sua immensa bellezza. Da diversi anni, la sua popolarità si è spostata sul web dove ama condividere i momenti più importanti della sua vita quotidiana.

Di recente, l’ex compagna di Gigi Buffon ha pubblicato un tenero scatto della piccola Vivienne, nata dall’unione con l’imprenditore torinese, Alessandro Nasi. Il post in questione è stato criticato da alcuni utenti: ecco il motivo.

I commenti degli utenti

Come già anticipato, Alena Seredova ha pubblicato su Instagram una foto della figlia , Vivienne, che ritrae la piccola mentre dorme a pancia in giù. Lo scatto in questione non è passato inosservato: lasciare i bambini in quella posizione può infatti far aumentare il rischio di SIDS, la sindrome della morte in culla che è particolarmente pericolosa per i bimbi fino all’anno.

C’è anche chi ha prontamente preso le difese della modella ceca sostenendo che sa perfettamente cosa fa, essendo già mamma di due bambini nati dalla precedente relazione con il portiere della Juventus.

A tal proposito, è intervenuto anche suid.sids, un sito che si occupa di morte improvvisa in culla del lattante:

“Buonasera le scrivo per ricordarle che l’unica posizione sicura per la nanna dei bimbi è la posizione SUPINA cioè a pancia in sù. Tante mamme la seguono..non facciamo passare un messaggio sbagliato. Grazie. ”

Per il momento, la modella ceca non ha risposto ai commenti. Il volto quindi, nella foto, risulta essere nella posizione contraria. Deve stare col pancino in sù e il faccino non contro il cuscino, in modo che il naso sia libero e respiri senza ostacoli.