Alena Seredova, incidente con l’auto: le immagini fanno il giro del web – FOTO

Piccolo incidente per Alena Seredova: la showgirl ceca vittima del maltempo. Cos’è successo poche ore fa l’ha mostrato attraverso alcune stories

Una delle modelle straniere più amate nel nostro Paese è, senza alcun dubbio, Alena Seredova. La showgirl ceca, naturalizzata italiana, ama condividere la sua quotidianità sul web.

Questa volta, ha pubblicato una serie di Instagram stories che ritraggono gli sforzi fatti per svuotare la sua auto allagata: ecco cosa è successo.

Piccolo incidente per Alena Seredova

Il tempo per Alena Seredova sembra non passare mai. Alla soglia dei suoi 41 anni è una delle donne straniere più apprezzate e seguite del Bel Paese. Sui social è una vera star e il suo account ufficiale di Instagram vanta oltre 558 mila follower che non si perdono mai un suo post.

La showgirl ceca, naturalizzata italiana, ama condividere sui social momenti della sua quotidianità senza mettersi troppo in mostra. Dopo la fine della storia con il portiere delle Juventus, oggi appare felice e serena anche grazie alla nascita della piccola Vivienne nata dall’unione con il noto manager, Alessandro Nasi.

Questa volta ha deciso di rendere i follower partecipi di un piccolo imprevisto che le è capitato nelle ultime ore. Cosa è successo all’ex compagna di Gigi Buffon?

La showgirl svuota l’auto allagata

Nelle ultime ore, Alena Seredova ha condiviso su Instagram una serie di stories che immortalano i suoi sforzi per svuotare l’auto allagata. Come mostra la clip, i tappetini anteriori che posteriori, così come il portaoggetti, sono ricolmi d’acqua. Cosa è successo? La showgirl ceca non ha fornito alcun dettagli in merito al piccolo imprevisto, forse complice il maltempo che ha colpito l’Italia in questi giorni. A tal proposito, la modella ha ironicamente ha affermato:

“Bello avere cabrio, eh?”

Le stories mostrano la dirigente sportiva mentre con una piccola tazza cerca di svuotare la sua auto: