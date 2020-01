Aldo Giovanni e Giacomo, chi sono le mogli e i figli del trio comico

Chi sono le mogli di Aldo Giovanni e Giacomo, i componenti del celebre trio comico famoso in Italia per le sue pellicole di successo

Scopriamo tutti i segreti di Aldo Giovanni e Giacomo, relativi alla loro vita sentimentale, impegnata con il matrimonio e con i figli.

Chi sono le compagne di Aldo Giovanni e Giacomo

Aldo Baglio vive a Monza in compagnia della moglie e collega Silvana Fallisi. La donna, oltre a essere una moglie in grado di sostenere il marito e di accompagnarlo nei suoi progetti è anche un’attrice di successo, che ha trovato spazio in molte delle iniziative del trio comico. La Fallisi, infatti, è comparsa in molti film del trio e in vari spettacoli al teatro. La coppia ha due figli, Caterina e Gaetano, comparsi anche loro nel film “Il cosmo sul comò”.

Giovanni Storti è sposato con Annita Casolo, che lo ha reso papà di Clara e Mara. La loro è una famiglia molto felice e affiatata, anche sul versante professionale. Le due figlie hanno infatti partecipato ai progetti del padre sul grande schermo. Sono comparse in “Chiedimi se sono felice” e ne “Il cosmo sul comò”. Nell’episodio Milano Beach recitano nella parte delle figlie di Giovanni. Clara ha inoltre preso parte allo spettacolo “The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo” per celebrare i 25 anni di carriera del mitico trio “Aldo Giovanni e Giacomo”.

Giacomo Poretti è stato invece sposato con un volto noto ai fan del trio comico. Si tratta della talentuosa attrice Marina Massironi, che ha partecipato a numerosi progetti, come le performance in teatro e i film Chiedimi se sono felice, Tre uomini e una gamba e Così è la vita. Oggi Giacomo Poretti è unito in seconde nozze a Daniela Cristofori, da cui ha avuto un figlio. Giacomo e Daniela sono impegnati da anni nel Centro culturale “San Fedele” di Milano, dove organizzano assieme incontri culturali e spirituali.