Uomini e donne, chi è l’alchimista? Dettagli e ipotesi sul corteggiatore di Giovanna Abate

Chi è l’Alchimista, il corteggiatrice di Giovanna Abate che ha scelto di frequentarla senza mostrare la propria identità

Scopriamo insieme tutti i segreti dell’Alchimista!

Chi è l’Alchimista

Non si conosce l’identità dell’Alchimista, il corteggiatore di Giovanna Abate, il quale sta suscitando molto interesse tra il pubblico di Uomini e Donne.

Tutte le informazioni note, relative alla sua individualità, le conosciamo per via delle sue descrizioni molto generiche, fornite alla Abate nel corso del format, che ha sostituito Uomini e Donne durante la fase 1.

Come riportato da Italia Sera, l’uomo avrebbe 26 anni, ma se ne sentirebbe di più. Negli ultimi 3 anni avrebbe vissuto e lavorato tra Formentera, Milano e Firenze. Tali esperienze professionali lo avrebbero arricchito molto anche a livello umano, mettendolo di fronte ai suoi limiti e alle sue insicurezze:

“Obbligandomi a trovare la forza per andare avanti comunque senza scuse. Ho imparato a conoscermi, apprezzarmi e accettare i miei difetti. La situazione attuale ha bloccato e rimandato i miei piani, mi sento un po’ come un leone in gabbia”

L’incontro con Giovanna Abate

Dopo due settimane, durante le quali Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno portato avanti le loro frequentazioni con i cavalieri di Uomini e Donne attraverso le chat, finalmente è giunto il momento di incontrare dal vivo i misteriosi spasimanti.

Dopo l’incontro tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, che si era nascosto dietro lo pseudonimo di Sirius, fa il suo ingresso nello studio di Canale 5 anche l’Alchimista. La tronista Giovanna Abate aveva, infatti, insistito molto affinché il corteggiatore si presentasse in studio.

L’uomo ha scelto di palesarsi nella fascia pomeridiana di Canale 5 senza mostrare il proprio volto, che è rimasto celato da una maschera. Chi si nasconderà dietro lo pseudonimo dell’Alchimista e la maschera che cela l’identità del corteggiatore di Giovanna Abate?

Le ipotesi sull’identità dell’alchimista

La scelta di nascondere la propria identità ha stuzzicato molto la curiosità di Giovanna Abate, che ha insistito affinché il corteggiatore di presentasse in studio, definendolo un vero e proprio “genio”, per ciò che è stato capace di escogitare.

Da quel momento, il web si è scatenato nella ricerca dell’identità! Secondo alcuni potrebbe trattarsi di Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, mentre secondo altri di Alessandro Graziani, ex corteggiatore della stessa Abate.

A pensare si possa trattare di Manuel Galiano è Amedeo Venza, volto noto del gossip, che ritiene che Galiano potrebbe essere incuriosito dalla bella tronista.

Altri indizi, invece, porterebbero ad Alessandro Graziani, che era stato eliminato, perché la Abate non lo riteneva in possesso di un carattere forte in grado di tenerle testa.