Che tu abbia la pelle grassa, secca o sensibile, c’è una maschera di albume di uova che ti aspetta. Ecco tutti i benefici per la skincare.

Albume uova: come migliora la pelle del viso. Scopriamo tutti i vantaggi di questo rimedio naturale.

1. Stringere i pori

Restringi i pori con una maschera fatta col bianco dell’uovo. Separa un albume dal tuorlo e applicarlo bianco sulla faccia pulita. Lascia asciugare e quindi risciacquare con acqua calda.

Fallo settimanalmente per stringere i pori prevenendo così l’accumulo di sporco sulla pelle. Se non ti piace l’odore dell’uovo, aggiungi alcune gocce di succo di limone alla maschera.

2. Assorbire il sebo in eccesso

Sbatti un albume fino a renderlo rigido, quindi aggiungi un cucchiaino di succo di limone e un cucchiaino di miele. Il succo di limone assorbe il sebo in eccesso e alleggerisce lo scolorimento della pelle, mentre l’albume stringe i pori.

Il miele aggiunge idratazione alla pelle senza renderla grassa e ha proprietà antibatteriche. Lasciare la maschera accesa per 15 minuti e risciacquare con acqua calda.

Il succo di limone può pungere la pelle, quindi lavala immediatamente in caso di disagio.

3. Maschera viso nutriente per la pelle secca

Unisci un tuorlo d’uovo, un cucchiaio di miele e due gocce di olio di mandorle. Il tuorlo d’uovo è ricco di vitamina A e proteine ​​che nutrono la pelle. Applicare sul viso e risciacquare con acqua tiepida dopo 20 minuti.

4. Scrub viso per la pelle grassa

Mescolare un uovo intero con farina d’avena e applicare su una faccia pulita. Strofina delicatamente per alcuni minuti e lava via. Usa questo scrub due volte a settimana.

5. Scrub esfoliante per il corpo

Macina il guscio di quattro uova sode e mescola con un cucchiaino di sale e due cucchiaini di miele. Questo scrub è eccellente per sbarazzarsi della pelle secca e opaca. Puoi usare una luffa o le mani per strofinare la miscela sul tuo corpo.

6. Rivitalizzare le unghie

Per rafforzare le unghie fragili e morbide, immergi la punta delle dita in una miscela di un tuorlo d’uovo e un po ‘di latte, per dieci minuti. Questa miscela aiuta a prevenire la screpolatura e il peeling delle unghie e favorisce la crescita delle unghie.

7. Trattamento occhi

Per sbarazzarsi di gonfiori e occhiaie, immergere un pennello morbido nel bianco d’uovo e applicare intorno alla zona degli occhi. Attendere che si asciughi, quindi risciacquare con acqua fredda.

Ricorda di iniziare sempre con un viso pulito e di utilizzare una crema idratante dopo il trattamento. Usa una maschera una volta alla settimana; tuttavia, è possibile regolare la frequenza in base al tipo di pelle.