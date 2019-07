Albicocca, un frutto amico della salute: ecco tutti i benefici

Le albicocche sono rotonde e gialle, sembrano una versione più piccola di una pesca ma condividono l’acidità delle prugne viola. Sono estremamente nutrienti e hanno molti benefici per la salute, come una migliore digestione e la salute degli occhi. Ecco 5 benefici per la salute e la nutrizione delle albicocche.

Molto nutrienti e a basso contenuto di calorie

Le albicocche sono molto nutrienti e contengono molte vitamine e minerali essenziali.

Solo 2 albicocche fresche (70 grammi) forniscono (1):

Calorie: 34

Carboidrati: 8 grammi

Proteine: 1 grammo

Grasso: 0,27 grammi

Fibra: 1,5 grammi

Vitamina A: 8% del valore giornaliero (DV)

Vitamina C: 8% del DV

Vitamina E: 4% del DV

Potassio: 4% del DV

Inoltre, questo frutto è una fonte di beta carotene, luteina e zeaxantina, tutti potenti antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi nel tuo corpo.

È meglio gustare albicocche intere e non pelate, poiché la pelle vanta grandi quantità di fibre e sostanze nutritive. Assicurati di scartare la noce, poiché è immangiabile.

Ricche di antiossidanti

Inoltre, sono ad alti livelli in un gruppo di antiossidanti polifenolici chiamati flavonoidi, che hanno dimostrato di proteggere dalle malattie, tra cui diabete e malattie cardiache.

I principali flavonoidi nelle albicocche sono acidi clorogenici, catechine e quercetina.

Questi composti funzionano per neutralizzare i radicali liberi, che sono composti dannosi che danneggiano le cellule e causano stress ossidativo. Lo stress ossidativo è legato all’obesità e a molte malattie croniche, come le malattie cardiache.

Possono promuovere la salute degli occhi

Le albicocche vantano numerosi composti essenziali per la salute degli occhi, tra cui le vitamine A ed E.

La vitamina A svolge un ruolo fondamentale nel prevenire la cecità notturna, un disturbo causato dalla mancanza di pigmenti chiari nei tuoi occhi, mentre la vitamina E è un antiossidante liposolubile che entra direttamente negli occhi per proteggerli dai danni dei radicali liberi.

Il beta carotene – che conferisce alle albicocche il loro colore giallo-arancio – serve da precursore della vitamina A, il che significa che il tuo corpo può convertirlo in questa vitamina.

Altri importanti carotenoidi di albicocca includono luteina e zeaxantina, che aiutano a proteggere gli occhi dallo stress ossidativo.

Possono giovare alla tua pelle

Le principali cause di rughe e danni alla pelle sono fattori ambientali, come il sole, l’inquinamento e il fumo di sigaretta.

Inoltre, la ricerca indica un legame diretto tra l’esposizione alla luce ultravioletta (UV), le scottature solari e il rischio di melanoma, una forma mortale di cancro della pelle.

In particolare, è possibile combattere alcuni di questi danni alla pelle attraverso una dieta sana piena di antiossidanti, che forniscono le albicocche.

Le vitamine C ed E, entrambe presenti in questo frutto, possono aiutare la pelle. In particolare, la vitamina C protegge dai danni dei raggi UV e dagli agenti inquinanti ambientali neutralizzando i radicali liberi.

Inoltre, questa vitamina aiuta a costruire il collagene, che conferisce alla tua pelle forza ed elasticità. Adottare una dieta ricca di vitamina C può aiutare la pelle a guarire dai danni dei raggi UV e prevenire le rughe.

Il beta carotene, un altro nutriente di albicocca, può proteggere dalle scottature.

Migliorano la salute dell’intestino

Le albicocche possono promuovere la salute dell’intestino. Una tazza (165 grammi) di albicocche affettate fornisce 3,3 grammi di fibra, che è rispettivamente dell’8,6% e del 13,2% del DV per uomini e donne.

Le albicocche contengono sia fibra solubile che insolubile. Il tipo solubile si dissolve in acqua e include pectina, gomme e lunghe catene di zucchero chiamate polisaccaridi, mentre il tipo insolubile non si dissolve in acqua e include cellulosa, emicellulosa e lignina.

Le albicocche sono particolarmente ad alto contenuto di fibre solubili, il che è importante per mantenere sani livelli di zucchero nel sangue e colesterolo.

Inoltre, la fibra ritarda il movimento del cibo attraverso il tratto digestivo e nutre i batteri benefici dell’intestino. Un microbioma intestinale più sano è collegato a un minor rischio di obesità.