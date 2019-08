Alberto Urso irriconoscibile, capelli stravolti: il nuovo look stupisce i fan – Foto

Il vincitore di ‘Amici 18’, Alberto Urso irriconoscibile sui social, ‘capelli stravolti’. La foto del tenore messinese fa il giro del web

Alberto Urso, tenore di talento, dalle origini siciliane, è uno degli artisti più dotati che abbiano oltrepassato la soglia di Amici, e ne siano usciti vincitori.

Il seducente tenore, oltre che per le sue doti vocali è apprezzato per essere oggettivamente un ragazzo dalla bellezza incantevole con i suoi capelli scuri e i il suo penetrante sguardo azzurro.

Dal giorno in cui ha vinto la diciottesima edizione di ‘Amici’, ne è passato di tempo e il tenore si mostra quasi irriconoscibile suoi social. L’ultimo scatto ha mandato tutti in tilt. Ecco come lo troviamo oggi.

Alberto Urso ‘irriconoscibile’ sui social

Un’estate davvero speciale per il tenore dopo la vittoria dell’edizione 2019 di ‘Amici di Maria De Filippi’, per il quale si prospetta una carriera da tenore brillante.

L’inizio della sua carriera, è stato inaugurato con un ‘drastico cambiamento’. Alberto Urso ha deciso infatti di compiere, potremmo definirlo quasi un rito di iniziazione, cambiando il suo look.

Il vincitore di ‘Amici 18’ ha sfoggiato sui social un nuovo taglio di capelli, che ha mandato tutti gli utenti fuori dalle righe.

La reazione degli utenti al cambio look del tenore

Il nuovo look del tenore, diplomato al Conservatorio di Messina, ha fatto letteralmente impazzire tutti.

La foto ha ottenuto in poco tempo migliaia di like e commenti in cui soprattutto le fan, non hanno potuto che apprezzare il nuovo taglio di capelli di Alberto Urso.

Ecco cosa si legge tra i commenti:

‘quando devi postare un certo tipo di foto, avvisaci, ci sono persone che non le reggono’

e ancora, chi inibito dalla sua bellezza non riesce a trovar le parole:

‘Non so cosa scrivere, mi confondi le idee’

Ecco la foto che immortala il nuovo look del tenore siciliano: