Alberto Urso, brutto incidente: la foto preoccupa i fan

Alberto Urso, incidente per l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, tutti i fan sono in allarme

Reduce dall’esperienza di Amici Speciale, Alberto Urso ha avuto un brutto incidente che ha messo immediatamente in allarme tutti i suoi fan sui social.

Il cantante e vincitore di Amici di Maria De Filippi ha postato alcune immagini che hanno subito attirato l’attenzione degli utenti si social…

Le foto clamorose

Le immagini pubblicate dal cantante siciliano Alberto Urso hanno immediatamente allarmato i fan. L’artista si è infatti mostrato con una fasciatura al braccio, che non è affatto passata inosservata.

Il cantante e vincitore della 18esima edizione di Amici di Maria De Filippi, infatti, è rimasto coinvolto in un incidente. Le conseguenze dell’infortunio sono la frattura del radio del braccio di Alberto.

“A sinistra uno che fa radio e a destra uno che il radio se lo è appena rotto”

scrive sarcasticamente Rudy Zerbi in una foto che lo ritrae con Alberto. Urso ha immediatamente commentato la foto scrivendo “Che sfiga!”. A questi messaggi si sono susseguiti commenti di auguri di Buone Vacanze da parte del professore di Amici.

L’incidente di Alberto

Numerosi e calorosi i messaggi di affetto per il cantante. I fan dell’artista gli augurano una veloce guarigione, ma chiedono anche spiegazioni sull’accaduto.

Sono in molto a voler capire qual è stata la dinamica dell’incidente del loro beniamino, che non è ancora stato chiarito.

Poche ore dopo, Alberto ha pubblicato sul suo profilo un’altra foto, che lo ritrae assieme a Martin Castrogiovanni e ad Alessio Sakara, volti noti di Tu sì que vales.

“Provate a indovinare chi mi ha rotto il radio? Comunque sto benissimo e domani festeggerò insieme a tutti voi il mio compleanno❤️”.

I festeggiamenti non si arrestano, quindi, per Alberto Urso, che, dopo aver messo in allarme i fan, ha pensato di tranquillizzarli, postando dei messaggi rassicuranti.