Alberto Mazzarini, scomparso da Asiago. L’appello: “Torna, la tua bimba di cerca”

Un appello da parte della compagna e della famiglia per ritrovare Alberto Mazzarini. Dove è andato?

Scomparso nel nulla a soli 24 anni, lasciando la sua compagna e la sua bimba senza più notizie. La vicenda è stata messa sotto la lente di ingrandimento anche da Chi l’ha Visto che ha portato all’attenzione dei telespettatori questa scomparsa particolare.

Il ragazzo di 24 anni è scomparso alla guida della sua auto e come hanno evidenziato i suoi familiari sta attraversando un momento molto delicato ed è altamente fragile. L’auto è una Daihatsu Sirion color oro targa DB552RN.

Il cellulare risulta essere spento con ultima attivazione sotto il Cervino in una località della Valle d’Aosta, nelle ore del pomeriggio del 9 marzo.

La conduttrice del programma di Rai Tre ha diffuso l’appello disperato della cugina del ragazzo scomparso, in collegamento telefonico:

“so che stai vivendo un momento difficile, che vedi insuperabile, so che ti sembra non ci sia soluzione e se ora non la vedi ti giuro che c’è qualcuno che può vederla per te”