Alberto Matano, addio a “La vita in diretta”: ecco i motivi della scelta

La vita lavorativa di Alberto Matano sembra essere arrivata ad una svolta con l’abbandono a “La vita in diretta”.

Grandi novità in arrivo per il giornalista di Rai Uno Alberto Matano, il quale, sembra pronto a lasciare il noto programma “La vita in diretta”. Una vera doccia fredda per i moltissimi fan della trasmissione, ormai diventata un cardine del palinsesto Rai.

Le voci su un possibile addio alla trasmissione di Matano vanno avanti da un pò

Al momento non ci sono certezze sulla situazione di Alberto Matano ma molti si sono già allarmati per il futuro del programma. I rumor di un possibile divorzio tra il giornalista e “La vita in diretta” andavano già avanti da un pò ma non sono mai stati confermati.

Come ha rivelato lo stesso Matano al settimanale TVMia però, prima o poi dirà addio definitivamente. Il motivo sarebbe da ritrovare in una promessa fatta ad una persona speciale, sua madre.

Il giornalista ha fatto una promessa a sua madre prima di iniziare a condurre il programma

Il rapporto fra i due è sempre stato speciale, spesso, infatti, sua madre lo avrebbe ripreso per delle espressioni usate in diretta le quali non rappresentavano un italiano corretto al 100%. Tornando alla promessa, fatta prima di iniziare la carriera da conduttore, consisteva nel tornare presto a condurre il tg.

“È contenta di vedermi a La vita in diretta ma quando ho iniziato mi ha fatto promettere che sarei presto tornato al Tg di Rai1. Sono passati due anni, vedremo”.

Le promesse, infatti, si sa, vanno mantenute, soprattutto se sono state effettuate alla donna più importante della nostra vita. Non manca molto tempo, quindi, prima di rivedere Matano a condurre un telegiornale.

