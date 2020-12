Alberto Matano sconvolto, la tragica notizia in diretta: ‘È morta’

Un anno terribile segnato da tantissime tragedie il 2020. Siamo agli sgoccioli, ma fino all’ultimo giorno siamo perseguitati dalle notizie che ci lasciano senza fiato.

Nei programmi caratterizzati dalla diretta, come La vita in diretta di Alberto Matano, le notizie drammatiche come quella che è stato costretto a dare poche ore fa purtroppo lasciano terribilmente sconvolti.

Il conduttore si è sempre mostrato molto sensibile, soprattutto nel raccontare le storie più segnate dal dolore e anche questa volta si è lasciato commuovere dalla fulminea notizia.

L’ex mezzo busto del Tg non è riuscito a trattenersi.

La tragica notizia in diretta

Uno degli argomenti cult del programma è sicuramente il Covid-19. La Vita in diretta ha provato a raccontare i drammi causati dal virus in tutte le sue sfaccettature. Più volte Matano e il suo staff hanno raccontato le storie delle persone che hanno combattuto contro la malattia direttamente o indirettamente.

Tra queste persone c’era anche la signora Luciana. La donna, anziana affetta dal virus, ha commosso tutti con la sua storia. Purtroppo, durante il ricovero la signora Luciana ha dovuto subire una violenza inaudita: la sua casa, infatti, è stata depredata dai suoi vicini di casa.

Si sono presi ogni e la cosa che faceva più male è che è stata derubata dalle persone che conosceva da una vita. Matano ha chiesto all’inviato notizie sulla signora Luciana:

“Come sta la signora?”

Nello studio è subito calato un gelo tremendo. Dopo un attimo di imbarazzo, l’inviato ha rivelato il triste accaduto:

“Ehm, bhe… No… Luciana… È morta purtroppo.”

Una notizia che ha sconvolto il pubblico della nota trasmissione Rai.