La Vita in Diretta, Alberto Matano non si sente bene durante la puntata di de La vita in diretta, interviene Lorella Cuccarini

La Vita in Diretta è tra i programmi più amati e apprezzati della fascia pomeridiana. Da quest’anno alla conduzione vi è un duo insolito ma in grado di catturare l’attenzione dei telespettatori grazie alla loro professionalità e simpatia: Lorella Cuccarini e Albero Matano. La puntata andata in onda oggi non è stata semplice per il conduttore calabrese che si è sentito poco bene durante la diretta: ecco cosa è successo.

Alberto Matano e il raffreddore

Quest’oggi è andata in onda una nuova puntata de La Vita in Diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La conduzione è stata tutt’altro che semplice per il conduttore calabrese che si è sentito poco bene durante la diretta. Per quale motivo? Dopo la sigla, Matano si è rivolta alla sua collega precisando che aveva una richiesta per lei.

Di cosa si tratta? Il giornalista le ha chiesto di prendersi ‘cura di lui’ in quanto era davvero raffreddato.

Le parole del conduttore calabrese

Alberto Matano ha chiesto alla Cuccarini di fargli da dottoressa a causa del suo raffreddore:

Lorella, oggi ho una richiesta per te: devi essere la mia dottoressa per un giorno PERCHÉ sono veramente molto raffreddato.

E poi ha aggiunto:

“Tu ti sei già occupata alla grande di influenza”

Non è mancata la risposta della conduttrice che ha affermato: “Oggi devo fare la dottoressa quindi”. Infine, la collega ha aggiunto che mentre lui conduceva la prima parte del programma lei andava a prendere provvedimenti per lui e gli faceva preparare una una tisana calda. Insomma un siparietto davvero divertente che come sempre ha divertito il pubblico in studio.