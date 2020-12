Alberto Matano, arriva la denuncia: il conduttore furioso sui social

Il conduttore de La Vita in diretta ha allarmato i suoi fan sui social. Alberto Matano vittima di un furto. Ecco cosa è accaduto.

Alberto Matano è tra i conduttori più apprezzati dal pubblico italiano, il quale lo accoglie quotidianamente con la sua ‘Vita in diretta’.

Poche ore fa il noto presentatore ha pubblicato tra le stories un post al quanto preoccupante.

Alberto Matano è stato infatti vittima di un ‘furto’. Scopriamo tutti i dettagli della spiacevole vicenda.

La denuncia sui social

Il conduttore del daytime di Rai Uno, ha postato tra le sue stories le immagini di un profilo Instagram che riporta seppur sotto nome diverso, le sue fotografie.

Come molte altre celebrity, Matano è stato vittima di un ‘furto d’identità’.

Al fine di placare la diffusione del profilo, ha denunciato il tutto tra le sue Stories affinchè i suoi fan fossero messi al corrente del fatto che il proprietario di quel profilo fake non fosse lui.

‘Stesso nome, stesso fake’ scrive il presentatore sicuramente innervosito dalla situazione creatasi, invitando seppur in maniera implicita a segnalare il profilo impostore.

Le parole da brivido al settimanale ‘Chi’

Come è possibile evincere dal suo profilo social, difficilmente Alberto Matano mette sotto i riflettori quel che riguarda il suo privato.

Recentemente però ha concesso una lunga intervista al settimanale Chi, ove ha parlato a cuore aperto di alcune faccende appartenenti alla sfera personale.

In primis ha confessato di essere attualmente innamorato di una persona, di cui però non ha voluto menzionare il nome. Data l’età e il nuovo amore, pare sia sorta spontanea la domanda legata alla sua ‘voglia di paternità’.

Al proposito ha confessato che in passato, quando era forse troppo giovane per diventare padre, c’è stato un momento in cui ci sarebbe andato davvero ‘molto vicino’:

’è stato un momento in cui ci sono andato molto vicino, ma ero molto giovane. Poi non è più capitato e, ogni tanto, tra me e me, mi domando come sarebbe stata la mia vita se le cose fossero andate in maniera diversa’

conclude Alberto Matano sull’argomento.