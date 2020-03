Alberto Matano, chi è il giornalista e conduttore Rai? Tutte le curiosità!

Alberto Matano, chi è il giornalista del Tg1 e conduttore de La vita in diretta e chi è la fidanzata misteriosa con la quale ha un rapporto speciale

Scopriamo insieme tutti i segreti del giornalista e conduttore Alberto Matano, compresi i dettagli sulla sua vita privata e il rapporto con la fidanzata.

Chi è Alberto Matano

Nasce a Catanzaro, il 9 settembre del 1972, sotto il segno zodiacale della Vergine.

Matano è un giornalista e conduttore televisivo italiano, noto al grande pubblico specialmente per aver condotto il Tg1 delle ore 20.00. Matano è anche conduttore di numerosi programmi televisivi, come de La vita in diretta, in coppia con Lorella Cuccarini.

Nel 1995 consegue la laurea in Giurisprudenza, dopo di che comincia a collaborare con l’emittente Rete News di Montecitorio e in qualità di articolista con il quotidiano cattolico Avvenire.

Diventa giornalista professionista nel 1999 e inizia una collaborazione con la testata giornalistica della RAI, Giornale Radio.

Nel 2017 va in onda con il programma Sono Innocente, da lui scritto e condotto. Nel corso degli anni è stato ospite in diversi programmi televisivi, come Ballando con le stelle, Domenica In, Affari tuoi.

La fidanzata di Matano

Il giornalista è un personaggio molto discreto della televisione italiana, che tiene alla sua privacy e a mantenere privati alcuni dettagli della sua vita personale.

Per quanto riguarda i rapporti sentimentali, l’uomo sarebbe impegnato da diverso tempo con una fidanzata misteriosa, con la quale condurrebbe una vita molto semplice.

Nonostante con la donna sembri essere una relazione molto importante, i figli potrebbero non essere inclusi in un progetto futuro. In alcune interviste, il giornalista ha rivelato di aver sognato da giovane di diventare padre.

Nel presente, invece, con i suoi concitati e frenetici ritmi di vita, sarebbe sicuramente più difficile riuscire a conciliare la vita professionale a quella di genitore.

Nonostante ciò, l’uomo riesce sempre a godere dell’affetto della sua famiglia, dei suoi fratelli e in particolare dei suoi tre fantastici nipoti, che sono stati in grado di colmare questo vuoto.