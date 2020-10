Alberto Matano fuori dalla Vita in diretta, Mara Venier al suo posto

Il conduttore calabrese è pronto a dire addio a La Vita In Diretta? Spunta il nome di un volto noto della Rai come sostituto

Si fanno sempre più insistenti le voci del presunto addio di Alberto Matano al noto contenitore della Rai. Sembra già tutto deciso: avrebbe il “sì” di un grande nome.

La vita In Diretta, Alberto Matano pronto a lasciare?

Nei mesi scorsi, la nota trasmissione di Rai Uno è stata al centro dell’attenzione dei media per l’improvviso addio di Lorella Cuccarini. La conduttrice, infatti, con una lunga lettera indirizzata alla redazione del programma e al suo collega, Alberto Matano, ha reso i noti i motivi del suo allontanamento. Oltre a ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con lei nei nove mesi precedenti, ha voluto esprimere il suo pensiero in merito al suo compagno di avventura senza mai citarlo esplicitamente. A tal proposito, ha precisato di essersi confrontata, per la prima volta nella sua lunga carriera televisiva, con “ l’ego sfrenato e l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro“.

Archiviate le polemiche, il conduttore è ora al timone del contenitore della Rai da solo e sembra che molti telespettatori abbiano apprezzato la scelta di lasciarlo da solo alla conduzione. Nonostante la sua trasmissione sia seguitissima, si vocifera del presunto addio di Matano. Quale sarà il suo futuro sul piccolo schermo?

Il futuro del conduttore calabrese

Secondo quanto riportato da Piùdonna.it, il conduttore calabrese potrebbe presto lasciare La Vita In Diretta. Si tratterebbe di un addio temporaneo per concedere qualche giorno di riposo ad Alberto Marano che sta lavorando ormai da tempo 7 giorni su 7 senza sosta.

Tra i nomi in lizza c’è anche quello di Mara Venier. Ovviamente si tratta solo di ipotesi e il diretto interessato non ha fatto mai trapelare nulla in merito.