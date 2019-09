Alberto Matano rivela il grave lutto a La Vita in diretta: lo sfogo del conduttore

Grave lutto per Alberto Matano: “C’è questo dolore che mi porto dentro da un mese”, le parole del conduttore in una intervista al settimanale Diva e Donna

Il conduttore, originario di Catanzaro, ha lasciato i lettori della nota rivista senza parole. Per quale motivo? Alberto Matano ha parlato a cuore aperto della sua grande perdita: la scomparsa della sua amica e collega del TG 2.

Lutto per Alberto Matano: “dolore che mi porto dentro”

Nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna, intervistato da Giancarlo Dotto, il conduttore ha deciso di parlare a cuore aperto di due argomenti molto delicati per lui: la prematura scomparsa della sua migliore amica e il rapporto con i suoi genitori. Da poco è al timone del programma di intrattenimento pomeridiano La Vita In Diretta insieme a Lorella Cuccarini. In merito alla sua nuova esperienza televisiva, questa volta in veste di conduttore anziché giornalista, Alberto Matano ha rivelato che è stato particolarmente duro andare in onda con la trasmissione per quanto è accaduto poco più di un mese fa.

Il 19 agosto si è spenta, dopo una lunga malattia, la sua migliore amica nonché l’ex direttrice del Tg2 Ida Colucci.

Le parole del conduttore de La Vita In Diretta

Per festeggiare questa sua nuova avventura, i suoi amici gli hanno fatto trovare una torta in studio. Ma lui non voleva festeggiare perché ha sofferto e soffre ancora per la perdita della sua migliore amica, scomparsa prematuramente all’età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ecco cosa ha detto nella sua lunga intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna: