Chi sono Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche, l’ex calciatore e l’attrice italiani che dal 2007 formano una delle coppie più affiatate dello showbiz

Scopriamo tutti i segreti di Alberto Aquilani e di Michela Quattrociocche, una coppia vip insieme dal 2007, il cui amore ha raggiunto l’apice con la nascita delle due figlie.

Chi è Alberto Aquilani

Nasce a Roma, il 7 luglio del 1984 e, grande appassionato di calcio, cresce nelle giovanili della Roma.

Nella stagione 2000-2001 viene convocato in prima squadra, e, l’anno seguente, a soli 18 anni, esordisce in serie A giocando contro il Torino.

Aquilani è considerato un centrocampista a tutto tondo. un giocatore di buone caratteristiche tecniche e dotato di fantasia, che gli permettono di essere spesso decisivo.

Con la maglia della Roma, colleziona 102 presenze in campionato, dopo di che gioca nel Liverpool, nella Juventus, nel Milan, nella Fiorentina, nello Sporting Lisbona, nel Pescara, nel Sassuolo e nel Las Palmas.

Il 28 giugno del 2019, il calciatore annuncia il suo ritiro dal campi di calcio.

Chi è Michela Quattrociocche

Nasce a Roma, il 3 dicembre del 1988, sotto il segno zodiacale del Sagittario.

Dopo aver conseguito la maturità linguistica presso il Collegio Nazareno di Roma, entra nel cast della pellicola Scusa ma ti chiamo amore.

Dopo l’esordio, è possibile trovarla in numerose altre pellicole, come Natale a Beverly Hills, Una canzone per te, Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile.

Oggi, oltre a dedicarsi alla recitazione, partecipa anche a videoclip musicali.

Le figlie Aurora e Diamante

La coppia formata da Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche si incontra per la prima volta nel 2007. I due decidono di sposarsi nel 2012: da quella data sono passati quasi 8 anni, eppure sembra proprio che la coppia si ami come il primo giorno.

La coppia ha due figlie, Aurora, che ha quasi 9 anni e che è nata il 18 aprile del 2011, e Diamante, nata invece il 3 novembre del 2014 e che di anni ne ha 5.