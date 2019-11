Alberto Antonello, papà Franco lo riporta a casa: dovrà superare un grande trauma

Alberto Antonello torna finalmente a casa, dopo il periodo di coma e l’incidente che è costato la vita alla sua fidanzata Giulia. E ora che succede?

La notizia che tutti aspettavano è finalmente arrivata e Alberto Antonello è pronto a tornare a casa dalla sua famiglia. Ecco le sue condizioni di salute

Il terribile incidente di Halloween

I due ragazzi erano inseparabili e insieme formavano una bellissima coppia. La notte di Halloween decidono di andare a fare un giro, ma poco dopo vengono fermati da una pattuglia dei Carabinieri: gli stessi ritirano la patente al ragazzo per il possesso di una piccola partita di marijuana e consegnano un permesso per andare fino a casa.

Ma loro vanno a ballare e al ritorno qualcosa va storto, perché la macchina finisce fuori strada e per Giulia Zandarin non c’è più nulla da fare. Il figlio di Franco è invece in gravissime condizioni e viene trasportato all’ospedale.

Il ragazzo di 19 anni si sveglia dal coma e agitato chiede della sua Giulia, per poi essere rimesso in coma farmacologico per evitare peggioramenti.

Il padre Franco e la sua famiglia non si sono mai mossi da quella stanza, come gli amici che hanno cercato di portare conforto nonostante la grande tragedia che ha investito due intere famiglie.

Il ritorno a casa del figlio di Franco Antonello

Pochi giorni fa – come abbiamo accennato in questo nostro articolo – i medici erano molto positi sul recupero del ragazzo di 19 anni e si pensava alle sue dimissioni.

Un miglioramento che è andato avanti lentamente ma ha permesso di uscire dal pericolo di vita iniziale.

Proprio oggi è stato dimesso dall’ospedale di Castelfranco e ha raggiunto la sua abitazione. Continuerà a ricevere cure specifiche direttamente a casa e nei prossimi giorni dovrà affrontare la verità con un colloquio con il Magistrato – non ancora definito.