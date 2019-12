Albero di Natale, tutte le tendenze e i colori 2019 : dal rosa gold ai biscotti per decorare!

Hai già addobbato il tuo albero di Natale? In questo articolo ti faremo una panoramica dei colori e degli addobbi più di tendenza per il 2019.

Che sia tradizionale o minimalista, non c’è Natale che si rispetti senza albero di Natale!

I colori di tendenza

Dimenticate il rosso, l’oro e l’argento: l’albero di Natale 2019 potrebbe avere i colori più particolari. Uno su tutti? Il rosa, in tutte le sue declinazioni. Palline, bamboline e persino i rami stessi dell’albero, potrebbero essere realizzati in questo colore molto femminile. Una delle nuance preferite, soprattutto dal popolo di Instagram, è il rose gold, estremamente delicata e…instagrammabile.

Hai un colore preferito? Scegli di addobbare il tuo albero monocromo. L’effetto sarà molto ordinato e gradevole alla vista.

Su Pinterest, invece, spopola l’albero arcobaleno. Scegli le palline e disponile in modo da creare un fascio di colori. Il successo con i tuoi ospiti è assicurato.

Le decorazioni

Lo stile scandinavo nel 2019 è arrivato non soltanto nelle nostre case ma anche sugli alberi di Natale. Le decorazioni minimaliste, in legno, sono perfette per chi ama l’ordine e lo stile molto naturale dei paesi del Nord Europa. Questo genere di decorazioni potranno essere realizzate anche con i vostri bambini, utilizzando dei materiali di recupero.

L’attenzione per l’ambiente ha fatto sì che si presti più cura anche alla scelta delle decorazioni natalizie. Ecco perché, nel 2019, si assiste al ritorno delle decorazioni edibili. Che siano biscotti o frutti colorati, l’albero sarà un piacere per gli occhi ma anche per il palato.

Chi ha poco spazio, invece, sarà contento di sapere che gli alberi di Natale 2019 possono essere anche semplicemente un insieme di rametti da addobbare con luci colorate. Poca spesa, massima resa e tanta atmosfera natalizia. Buon Natale a tutti!