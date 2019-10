Albero della Vita di Kalaloch, il simbolo della vita e della rinascita

L’Albero della Vita di Kalaloch, simboleggia la rivincita della vita e si trova si trova davanti alla spiaggia, nell’Olympic National Park di Washington

La resistenza dell’Albero della Vita di Kalaloch è ammirabile dato che per colpa dell’erosione del suolo, la sua vita è sempre in bilico. Quest’albero rischia di morire in continuazione, ma nonostante questo, continua a resistere, ben ancorato ad un lembo di terra. Un comportamento affascinante, quasi magico e pensano d’avere di fronte ad un albero immortale.

La sorprendente resistenza e forza

L’albero continua sorprendentemente a produrre nuovi germogli, foglie nonostante il suo ancoraggio sia assolutamente non saldo sul terreno. Nonostante tutto, l’albero si mantiene retto da anni e continua a sopravvivere contro ogni previsione.

Ma qual è il motivo di quest’erosione? Semplice, il responsabile è un piccolo corso d’acqua. Al di sotto dell’albero della vita, scorre un rivolo d’acqua che arriva a sfociare nell’Oceano Pacifico e in questo suo lento scorrere, ha lentamente eroso il terreno, esponendo le radici. Non solo il piccolo rivolo contribuisce all’erosione, ma giocano un ruolo importante i rovesci. Infatti quando piove, soprattutto nel caso di piogge battenti, gli scrosci d’acqua si abbattono sulle sue fronde, togliendo ancora terra. Con ogni probabilità, le radici non sono solo quelle visibili, ma si estendono anche internamente alla parete, ben nascoste alla vita.

L’affetto popolare

L’Albero della Vita di Kalaloch è un abete del tipo Sitka. Ha differenti sopranomi ma non ha un nome ufficiale. Data la particolarità di quest’abete, la popolazione l’ha soprannominato Tree of Life, ma non è il solo nomignolo affettuoso. Dato che le radici formano una cavità simile ad una grotta, sé soprannominato albero grotta. Infine, data la sua condizione precaria, è anche detto Albero in fuga.

La resistenza dell’albero in bilico sopra la grotta, è un insegnamento. Il tree of Life sopravvive da decenni, attaccato alla parete si spinge a resistere, aggrappandoci alla vita senza mai abbandonare la speranza nel futuro.