L’albero viene colpito da fulmine e non è un fenomeno mai visto, ma piuttosto raro. Questo fenomeno particolarissimo, dipende dal maltempo, incendi boschivi oppure dall’attività dell’uomo ed è aiutata dall’azione di un fungo parassita, che può facilitare questo fenomeno.

L’utente twitter sofain ha postato sul suo profilo un video molto affascinante, con un tocco di sinistro. Nel video si poteva vedere l’albero che colpito da un fulmine durante la tempesta, abbattutasi il 17 ottobre sulla città di Trinity, in Texas.

Ovviamente il filmato è diventato virale in pochi giorni, facendo dubitare dell’autenticità di quanto visto. Un noto scovatore di bufale, il video è autentico. HoaxEye ha affermato che non si tratta di una fake news, dando una spiegazione plausibile.

Un’ulteriore conferma arriva dal professor Guillermo Rein, che è docente di Scienze del Fuoco presso il dipartimento di ingegneria meccanica dell’Imperial College London. Eggli afferma che quest’affascinante fenomeno è del tutto naturale e affascinante, ma che in passato è già stato osservato. Erano stati documentati altri casi in cui gli alberi colpiti da fulmini, erano bruciati internamente.

Un fenomeno simile era stato postato negli USA, postato lo scorso maggio dal dipartimento dei vigili del fuoco di Millbury, nel Massachusetts.

La foto fatta circolare via Facebook, ci mostra un albero con un buco nel tronco, piuttosto grande, che viene divorato internamente dalle fiamme. Per gli esperti dell’Università della California si può arrivare ad avere un incendio interno, che lasci pochi segni all’esterno.

Secondo il professor Rein, ciò che possiamo osservare nel video, potrebbe esser stato generato da un fulmine, ma non si può facilmente stabilire quale sia stata la causa. Per Scott Stephens, anch’egli professore di Scienze del Fuoco ma presso l’Università della California di Berkeley, potrebbe essere stato causato dal fungo parassita Armillaria.

Esso si nutre degli alberi, svuotandoli rendendo la pianta vulnerabile alle fiamme.

A look inside a tree that has been struck by lightning. pic.twitter.com/IGcgu00fYm

— So Fain (@sofain) October 20, 2019