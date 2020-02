Albero caduto a Roma, ferito un anziano: "Non ho avuto il tempo di accorgermene"

Si sarebbe potuta trasformare in tragedia la vicenda dell’albero caduto a Roma che ha ferito un uomo ora in ospedale.

Non ha avuto il tempo, l’uomoche è stato travolto dall’albero caduto a Roma. Che cosa è accaduto?

Anziano colpito da albero caduto

Un incidente che sarebbe potuto sfociare in tragedia, ed è accaduto a Roma in via Valle Aurelia nel pomeriggio di ieri. Secondo una prima ricostruzione la grande pianta è precipitata al suolo prendendo l’auto di un uomo, che è rimasto leggermente ferito dall’impatto.

Un uomo di 40 anni è rimasto travolto da questa caduta ed è stato immediatamente soccorso dal 118, che lo ha portato in Ospedale in codice giallo. Una volta arrivato all’ospedale i medici lo hanno sottoposto a tutti gli accertamenti e analisi svolti per escludere ferite o lesioni interne.

L’uomo è stato dimesso senza riportare alcuna lesione interna. Sul posto anche la Polizia di Stato per verificare l’accaduto.

Si sono presentati non pochi disagi alla circolazione, proprio per la caduta della pianta sulla carreggiata. I Vigili del Fuoco sono prontamente accorsi sul posto e hanno rimosso la pianta mettendo l’area in sicurezza.

Tutto si è poi risolto in pochissimo tempo. Solo un grande spavento per l’uomo e lesioni all’auto: quello che ora vogliono capire i Vigili del Fuoco è cosa abbia fatto cadere questo albero, che avrebbe potuto causare non pochi danni a persone e/o cose.