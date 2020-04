Coronavirus, l’hotel che ospita i gatti di chi è ricoverato in ospedale

In questo terribile periodo in Inghilterra è offerto in maniera gratuita un albergo per gatti, i cui proprietari sono ricoverati per il covid 19.

In Gran Bretagna si è pensato di offrire un albergo per gatti gratuito, in modo che questi animali non siano soli quando i propri padroni sono ricoverati in ospedale per covid 19. Nel paese sono in grande aumento i ricoveri, pertanto sono moltissimi gli animali domestici di persone sole che rimarrebbero senza controllo. Per quanto riguarda i gatti il problema pare risolto.

L’hotel Cat e la lora opera di bene

L’Hotel Cat è nel parco nazionale di New Foreste ed ha deciso di offrire riparo ai gatti che sono rimasti senza padrone. Si tratta di un albergo a 5 stelle, con ogni confort ed i proprietari hanno deciso di rinunciare alle 36 sterline giornaliere per aiutare questi animali.

Quest’albergo è unico nel suo genere nel paese ed è dotata di 8 tipi di suite, alcune di anche 32 metri quadri. Sono dotate di letti, piumini, giochi, ciotole di porcellana, televisioni, molti confort come un ampio giardino, sedie a sdraio, alberi che permettono di arrampicarsi…

I gestori di questo fantastico albergo in attività da 6 anni, Jackie Ferrier col marito Tim, hanno deciso di mettere a disposizione l’Hotel Cat, dimostrando grandissima solidarietà. I gatti dei pazienti ricoverati non dovranno pagare nulla e gli potranno affidare i propri gatti avendo un pensiero in meno. Questa decisione è stata resa nota, per messo di un post sulla propria pagina di facebook, già a partire dal 16 marzo.

In this awful time which is affecting us all and having huge financial implications on so many small business’s we would… Pubblicato da HOTEL CAT su Lunedì 16 marzo 2020

Nel post possiamo leggere che i gestori hanno deciso di sfruttare il periodo di vuoto, per alloggiare i gatti delle persone ricoverate o in quarantena domestica o ancora troppo malate per avere cura del proprio animale. Le cure ovviamente saranno gratuite e saranno offerte finchè il proprietario non si sarà rimesso in salute.