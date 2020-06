“Ylenia sotto sequestro in Puglia”, le parole di Al Bano durante l’intervista: ‘Sciacalli!’

Il cantante non è riuscito a stare in silenzio dopo le ultime news apparse sul conto della figlia Ylenia: il duro sfogo di Al Bano

Perdere un figlio non è un evento semplice da metabolizzare e lo sanno bene Romina Power e Al Bano che, nel 1994, hanno perso le tracce della figlia Ylenia. Da allora, si sono fatte investigazioni e ipotesi su dove potesse essere finita la primogenita della coppia. Un dolore che non si è mai spento, nonostante siano passati tanti anni, durante i quali – come sottolinea lo stesso cantante di Cellino San Marco, gli sciacalli sono stati tanti: in molti, infatti, hanno affondato il cortello nella tragedia che ha coinvolto la famiglia.

Al Bano e Romina Power: “Tanti sciacalli su Ylenia”

Era il 1994: di Ylenia Carrisi si perse ogni traccia. I suoi genitori fecero di tutto per trovarla ma, dopo tante difficoltà e piste fasulle, gli investigatori non poterono fornire le risposte alle domande che tormentavano la famiglia della giovane: “Dove si trova Ylenia?” “Con chi si trova?”.

Come fa notare Al Bano – sin dall’inizio e nel corso degli anni – tanti sono stati gli “sciacalli” che si sono approfittati della situazione per incrementare il dolore che già viveva lui e l’allora moglie, Romina Power.

Nelle ultime settimane, è stata posta nuovamente l’attenzione sul caso della giovane che, pare, possa trovarsi a Santo Domingo. Il cantante – in un’intervista a Il fatto Quotidiano ha detto ha rivelato anche un retroscena riguardo la scomparsa della figlia:

“Sono sciacalli, va avanti così da sempre. Poco dopo la sua scomparsa l’inviato di un Tg prestigioso sosteneva che io tenessi Ylenia sequestrata in casa per farmi pubblicità. Pretendeva pure di intervistarmi”.

Un’ipotesi che fa rabbrividire e che fa capire come la scomparsa della giovane donna – che, al tempo, aveva appena 24 anni – attira ancora l’attenzione di gente senza scrupoli.

Albano, papà orgoglioso di Jasmine

Come saprete, Al Bano ha poi avuto altri due figli da Loredana Lecciso. Un maschio e una femmina. Proprio Jasmine lo rende un padre orgoglioso.

Il cantante di “Felicità”, infatti, ha rivelato che la giovane ha realizzato una canzone, dal titolo “Ego”, che – a suo dire – “spacca”.

Ecco le sue parole in merito alla nascente carriera musicale della ragazza: