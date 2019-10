Delle parole che sicuramente hanno reso la famiglia Carrisi felice. Quel biglietto letto con un sorriso da Ylenia, papà Al Bano scriveva del suo amore

La bellissima Ylenia è un ricordo indelebile nel cuore di mamma e papà. Anche se Al Bano negli ultimi anni si è messo il cuore in pace pensando che la figlia fosse ormai irrangiungile perchè passata a miglior vita.

Ma chi non si è mai arresa all’idea che Ylenia non ci fosse più è Romina Power. Più volte, la cantate ha ribadito la sua idea. Adesso arriva questa foto è il cuore si ferma tornando indietro a quei giorni felici.

Al Bano e Romina Power felici con Ylenia

Con la scomparsa di Ylenia qualcosa si è rotto tra Al Bano e Romina Power e si tratta di qualcosa che non si può aggiustare, di pezzi che non possono più combaciare perché gli sgambetti del destino li deformano. Ma il loro disegno resta lo stesso. Insieme formano un quadro bellissimo, anche se frammentato. Basta vedere l’armonia che hanno sul palco per capire che certe vibrazioni sono destinate a risuonare per sempre.

Al Bano crede che sua figlia sia morta poche ore dopo la scomparsa, nel Mississippi: il fiume nella quale un uomo ha visto una donna lanciarsi. Ma se la verità fosse quella di Romina? Se Ylenia avesse solo scelto di vivere una vita completamente diversa dalla sua? Insomma, la verità sulla scomparsa della figlia della nota coppia è così torbida che può comportare alla formulazione di diverse tesi e ipotesi. Solo poche ore fa però sui social è apparsa una foto inedita della ragazza, uno scatto che ritrae la bellissima primogenita con mamma e papà orgogliosi dei suoi successi negli studi.

Ylenia con una lettera tra le mani e il sorriso pieno di vita

Nello scatto condiviso dalla fanpage dei due cantanti si vede una Ylenia piuttosto inedita. Una versione entusiasta e felice della primogenita spesso imbronciata e malinconica. La figlia d’arte aveva grande talento negli studi, la figlia che tutti avrebbero voluto avere. Perderla è stato un duro colpo.

La Carrisi però ha avuto un destino amaro. Ma i fan ancora sperano di poterla rivedere tra le braccia dei suoi genitori. Un fan, infatti, ha fatto un augurio davvero speciale, quello di rincontrare presto la figlia:

Tutti i tuoi figli sono nati dall’amore ma questa era speciale. Sono certa che un giorno la rivedrai, non so come ma la rivedrai

E noi speriamo tanto che queste parole siano profetiche e rappresentino una sorta di appuntamento col destino.