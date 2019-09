Al Bano, la romantica dedica a Romina Power: “L’ha scritto su un pezzo di carta” – Foto

Al Bano e Romina Power non hanno mai smesso di amarsi per i fan. Adesso emerge però un episodio passato completamente in ombra

Un affetto, una stima che non potrà mai tramontare quella che provano l’uno per l’altra Al Bano e Romina Power. I fan vorrebbero rivederli insieme, addirittura di nuovo marito e moglie, desiderio espresso anche dai figli della coppia, Yari, Cristel e Romina Junion.

Al Bano la dolce dedica a Romina Power

Purtroppo da anni ormai Al Bano e Romina Power sono ‘coppia’ solo sul palco. Un tempo, prima che accadesse quell’orribile tragedia di Ylenia, i due erano unitissimi. Il loro amore ispirava canzoni e milioni di persone. I due cantanti hanno tantissimi fan e ognuno di loro sogna di rivederli di nuovo uniti come un tempo.

Una fan ha voluto raccontare ciò che accadde un giorno, quando assistette ad un semplice firma copia dei due artisti. Pare che durante l’attesa il cantante di Cellino San Marco abbia colto l’occasione per fare un semplice ma dolcissimo disegno per Romina che, a quanto si nota dalla foto lo guarda sognante. La fan commenta così lo scatto:

Io oggi voglio postare questa foto almeno di un paio di anni guardate con quanto amore Romina guarda al bano ..questa sera facevano il firma copie del libro e al bano su un pezzo di carta aveva disegnato tanti cuoricini mi ricordo di questa foto !!!

Tanti cuori come quelli che hanno battuto per loro negli anni. Vederli insieme riempe d’amore e gioia.

Romina Power e quello sguardo d’amore

Anche Romina non ha mai nascosto di provare un grande affetto per il suo ex marito. Anche negli anni in cui sono distanti, la voglia di rivederli di nuovo insieme non è mai svanita. Gli italiani sono affezionati alla loro idea d’amore, alla famiglia che sono stati in grado di mettere su.

Il Carrisi dopo anni dal divorzio ha conosciuto anche un’altra bella donna, Loredana Lecciso, con cui ha avuto altri due bellissimi figli. Ma questo non è bastato a cancellare per sempre il mito della coppia perfetta: il contadino e la figlia di due stelle americane.

Questa dedica speciale, che la fan ha potuto notare è solo un’altra prova del fatto che certi amore a volte fanno giri immensi ma poi ritornano. Ecco la foto che ha accompagnato il piccolo aneddoto reso noto dalla fan dolcissima che segue da anni i due ex e la loro famiglia.