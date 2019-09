‘Vuole tornare con Romina’ Al Bano spera nel Sì dell’ex moglie: la confessione al settimanale Oggi

Al Bano e Romina Power per i fan non si sono mai separati. Eppure, il cantante di Cellino San Marco ha deciso di aprire le sue braccia

Un Al Bano sicuramente più sereno e propenso alla pace quello del cantante. Adesso pare che i due abbiano anche dei seri progetti, esattamente come quelli che facevano un tempo quando erano marito e moglie e agli occhi del mondo, la coppia perfetta.

Al Bano e Romina Power di nuovo insieme

Al Bano non poteva non celebrare la sua vita piena di successi, non solo lavorativi, con un film documentario molto bello e interessante che proprio stasera va in onda sui canali Mediaset. Al Bano, però, in un’intervista ha rivelato che ci sono delle grandi novità. Un nuovo pezzo scritto da Cristiano Malgioglio e registrato con Romina Power e che adesso è in fase di mixaggio”.

Quali sono i progetti? Sicuramente, una tournée con la ex moglie

“Alcune date le faccio da solo, per esempio ora parto per il Canada. Poi con Romina andremo in Australia Cantare con Romina mi piace ancora perché, sotto quell’aspetto, tutto è rimasto come un tempo.

Poi ha specificato, qual è il suo nuovo spirito adesso che non è più un ragazzino come quando muoveva i primi passi sul palco:

Il tempo della felicità si è fermato, c’è la stessa emozione, lo stesso divertimento, la stessa voglia di giocare. È divertentissimo esibirmi con lei”).

Ma quello che sta facendo sognare i fan è un ritorno in coppia con Romina Power su uno dei palchi che più amano gli italiani, quello di Sanremo.

I due di nuovo a Sanremo insieme? Ecco la verità

Il cantante ha voluto, una volta per tutte, dire la verità sulla storia di un possibile ritorno sul noto palco:

“Non ci penso a Sanremo. Però mai dire mai… Lo deve decidere anche Romina. Lei non ama molto il festival. O meglio, non ama le gare canore. Ha una formazione americana e non capisce la gara tra canzoni. A me la gara invece dà i brividi. Mi piace quando l’adrenalina comincia a salire”.

Sono queste le parole che il cantante ha rilasciato allo stylist e conduttore televisivo Giovanni Ciacci per il settimanale Oggi.

Nel numero in edicola da domani parla anche Jasmine Carrisi, la figlia avuta da Loredana Lecciso che descrive senza peli sulla lingua il suo papà:

“Che papà è Al Bano? Un papà che a volte può essere rigido, ma affettuoso e molto presente”.

E infine:

“Il mio sogno è un duetto di papà e Sfera Ebbasta”.

Insomma, il sangue vivace è senza ombra di dubbio eredità di papà!