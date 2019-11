Romina Power in accappatoio dopo il massaggio: la dedica romantica ad Al Bano prima del conccerto

Romina Power in accappatoio dopo il massaggio: la dedica romantica ad Al...

Al Bano e Romina Power hanno tenuto solo poche ore fa un concerto che ha ovviamente attirato tantissime persone in Polonia

Un concerto che si era già preannunciato come un successore. Quello di Romina Power e Al Bano ha attirato tantissime persone. Si è tenuto poche ore fa, ma ciò che sta lasciando tutti stupefatti è tutto ciò che è successo prima dell’esibizione.

Romina Power, massaggio rilassante in camerino

Al Bano e Romina Power continuano a radunare, in tutto il mondo, fan che hanno il sogno di sentire, almeno una volta nella vita, la loro musica. Il cantante di Cellino San Marco conferma di essere uno dei cantanti italiani più amati nel mondo ma riesce ad avere il boom di presenze solo quando è in compagnia della sua adoratissima ex moglie.

La coppia ha sempre affascinato. La loro magia continua a fare piccoli miracoli. Romina ha avuto dei piccoli problemi alle ginocchia e anche durante l’ultimo concerto ha dovuto prendersi delle pause. Stare troppo tempo alzata non è consigliabile. Prima del concerto in Polonia, la cantante si è concesso un bellissimo massaggio rilassante.

Al Bano e il messaggio d’amore di Romina

Nella foto in questione, pubblicata da una delle pagine social dedicate ai due artisti più seguite, Romina appare in accappatoio con uno sguardo finalmente rilassante. Accanto a lei anche il massaggiatore. Il professionista ha avuto la fortuna di avere una bellissima cartolina da parte della cantante americana che le ha voluto ringraziante con il suo grandissimo cuore il massaggiatore.

Come se non bastasse, Romina ha voluto anche fare una dolcissima dedica all’amore grande della sua vita, quello che nemmeno una separazione è riuscita ad annullare.

Il concerto ovviamente ha avuto un grandissimo successo. I fan non vedono l’ora di vederli di nuovo inseme sul palco e sarà molto presto: il 2 dicembre a Szczecin.