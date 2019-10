Al Bano, un anello speciale per Romina: la Power compie gli anni, il regalo inaspettato della fanpage

Al Bano e Romina Power sono agli occhi di fan sempre la stessa coppia che ha fatto sognare i fan. Oggi la cantante compie gli anni e riceve dei regali stupendi

Un compleanno speciale quello di Romina Power. L’artista compie 68 anni, una vita fatta d’amore, di grande soddisfazioni, di dilanianti sofferenze… ma piena, piena di tutto. E proprio per questo che le fanpage le hanno reso omaggio nel migliore dei modi.

Al Bano, Romina Power compie gli anni e la figlia parla di anelli

Un giorno molto felice per la famiglia Carrisi. L’amatissima Romina Power compie gli anni, sono 68 anni, vissuto a pieno tra gioie e tristezze. Tutti vorrebbero che Al Bano le chiedesse di nuovo di tornare insieme, ma forse rincollare i cocci di una relazione potrebbe sgretolare un rapporto fatto di rispetto e sincerità che con fatica si è ricucito.

Insomma, un rapporto che dopo la scomparsa di Ylenia è naufragato e ha portato i due a dure battaglie legali, è finalmente ritornato. Loredana Lecciso non sarebbe più un ostacolo, essendo ormai un ex del cantante.

Romina compie gli anni, il dolce video condiviso dalla figlia

Eppure, i figli sono il collante perfetto. Romina, Yari e Cristel li tengono unitissimi. Proprio il video condiviso da dalla ultimogenita ha fatto commuovere i fan. Romina Junior, infatti, ha scritto delle paroline molto dolci per il suo papà:

L’abbraccio è il primo anello di un legame

Delle parole che risuonano teneramente. Oggi che è un giorno speciale per la famiglia, sicuramente contribuirà a rendere magica la loro unione. La fanpage di Al Bano e Romina non poteva non condividere questo dolce clip in cui si valorizza il rapporto padre figlio che il cantante di Cellino San Marco sente molto forte. Un anello che tiene uniti tutti i Carrisi oggi e per sempre, aldilà degli sgambetti del destino.