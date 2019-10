‘Tra me e lei c’è…’ Al Bano, la dichiarazione d’amore in diretta Radio per Romina Power

‘Tra me e lei c’è…’ Al Bano, la dichiarazione d’amore in diretta...

Al Bano e Romina Power per i fan potrebbero tornare insieme. Le parole che di recente ha dichiarato il cantante non fanno altro che alimentare la speranza

Al Bano non ha mai detto di non provare nulla per Romina Power. Dopo tanti anni insieme, i due hanno una relazione così speciale, magica che nemmeno un divorzio può cancellare per sempre.

Al Bano, la verità sui sentimenti per Romina Power

Agli occhi dei fan nel mondo, Al Bano e Romina Power non hanno mai smesso di essere una coppia anche se intanto, il cantante, ha avuto un’altra donne e due figli. Dopo la separazione da Loredana Lecciso però, tutti hanno ricominciato a sperare in un ritorno di fiamma. In un’intervista recente, il cantante non ha esitato a sottolineare la particolarità del suo ritrovato rapporto con Romina.

Non ci dimentichiamo che i due sono stati separati e in cattivissimi rapporti per tantissimi anni, quindi il loro riavvicinarsi è stato davvero qualcosa di incredibile. Sicuramente hanno contribuito i loro meravigliosi figli e quel dolore che purtroppo non si spegnerà mai, nato dalla scomparsa di Ylenia.

Romina Power, la dedica speciale in diretta Radio

Nell’intervista che il fan club di Romina Power ha voluto mostrare a tutti, registrata non molto tempo fa, il cantante di Cellino san Marco ha dichiarato, rispondendo alla domanda della giornalista, che tra lui e Romina adesso c’è un grande e profondo rispetto, ma ha usato anche una parolina che ha fatto sognare i fan: romantico.

Un rispetto romantico, come han sottolineato molti, è amore. Ciò che si prova versa l’altra metà è esattamente questo, ma è chiaro che Al Bano non può sbilanciarsi con le parole per evitare che il gossip costruisca castelli in aria. Ecco il video caricato dalla fanpage che ovviamente ha avuto tantissimi like e condivisioni.