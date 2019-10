Al Bano becca Romina con il nuovo compagno in camerino: alcol prima del concerto per dimenticare

Al Bano ha beccato Romina dietro le quinte del suo concerto con un uomo che ha tutta l’aria di essere il nuovo compagno. Sarà cosi? La reazione stupisce

La notizia ormai sta facendo il giro del web, a portare di nuovo la famiglia di Cellino sotto i riflettori e la bellissima Romina, che secondo i rumors avrebbe un nuovo compagno. La figlia di Al Bano sta facendo chiacchierare i siti di gossip.

Romina ha un nuovo amore, papà Al Bano ‘beve per dimenticare’

La famiglia di Al Bano Carrisi torna di nuovo sulla bocca del gossip dopo gli ultimi inciuci circa l’amore per Loredana e l’ex moglie: questa volta a far parlare della famiglia è proprio Romina Jr per un suo nuovo amore. La coppia più famosa della musica italiana, in questi giorni è in giro per l’Italia per nuovi concerti.

La piccola di Casa Romina ha deciso di seguirli e di mettersi in gioco come corista della mamma e del papà. Ma qualcosa non sfugge agli occhi più attenti dei fan che subito hanno intuito che in questi concerti ci fosse una ragione molto più importante per Romina.

La piccola di casa infatti, sembrerebbe aver seguito i genitori in tournée per stare insieme anche al suo nuovo amore (per adesso solo presunto). I due infatti viaggerebbero insieme in giro per il mondo durante i concerti della coppia più famosa e amata d’Italia.

Il papà beve ‘per dimenticare’

Il cantante di Cellino come ogni papà, sembra essere un po’ geloso della piccola Romina. Secondo quanto riportato dal web, il fidanzato misterioso della bella Romina Jr sarebbe proprio il truccatore di fiducia di mamma Romina e della famiglia Carrisi. I due infatti, come si evince dal video che gira in rete, sembrerebbero molto in sintonia. Si parlerebbe appunto di Tony Romano, truccatore di fiducia di Romina Power.

I due sembrerebbero passare la maggior parte del tempo insieme e lo si nota anche dal video postato in rete da Romina, dove Romina e Tony si divertono con altri membri dello staff in camerino. Qui sotto il video che il sito Meoteweek ha condiviso:

D’altro canto però Al Bano non sembra per niente divertito,ma quasi con aria infastidito dal loro avvicinamento, si limita a bere il suo bicchiere di vino e ad osservare come solo un papà sa fare.