Al Bano e Romina tornano insieme: ‘La Lecciso? Solo una scappatella’

Il cantante di Cellino San Marco avrebbe intenzione di ritornare con Romina e di lasciare la Lecciso, secondo la fonte della notizia

Il prete dei vip sostiene di avere la certezza che Al Bano e Romina presto torneranno insieme!

Albano e Romina di nuovo insieme?

Albano Carrisi e Romina Power tornano a far parlare di loro, nonostante non siano più una coppia da molto tempo.

Questa volta a mettere bocca sulla loro unione è Santino Spartà, il parroco siciliano conosciuto come il “prete dei personaggi del mondo dello spettacolo”.

L’uomo è il prete dei vip, in quanto assiste spiritualmente molti personaggi noti e ne sa un po’ di tutti.

Pare ne sappia molto anche del cantante di Cellino, talmente da tanto da riuscire a prevedere che l’uomo tornerà assieme alla prima moglie Romina.

Il prete dei vip tuona: “Loredana Lecciso? Una scappatella”

“Al Bano e Romina saranno presto di nuovo come marito e moglie, quella con la Lecciso è stata una scappatella, lo dico con cognizione di causa, anche se non posso rivelare le mie fonti.”

– Questa la bomba sganciata da Santino Spartà nel corso di un’intervista a Lafedequotidiana.it.

Spartà ha sottolineato di ritenere Al Bano un uomo dotato di enorme spiritualità e profondità.

Il prete dei vip è convinto che il cantante di Cellino San Marco ritornerà presto con l’ex Romina.

“Il vincolo contratto con Romina è valido a tutti gli effetti, non si è mai rotto e i due presto torneranno a vivere assieme come marito e moglie, nella vita e non solo sul palcoscenico.”

Per il sacerdote, quindi, presto vi saranno importanti novità per l’amatissima coppia. Chissà come l’ha presa Loredana, che è stata definita dal parroco una semplice “scappatella”.