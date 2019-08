Al Bano e Romina innamorati, beccati al mare semi nudi: i fan sognano con lo scatto amarcord

Al Bano e Romina Power al mare insieme innamorati e semi nudi: lo scatto postato su Instagram fa sognare i fan della coppia

Una delle coppie più amate, che ha fatto sognare moltissimi fan. Al Bano e Romina Power sono stati insieme per anni, fino a che le loro vite hanno preso strade diverse.

La foto su Instagram di Al Bano e Romina al mare

Al Bano e Romina Power… una coppia che tutti hanno amato. La loro storia d’amore ha fatto sognare generazioni fan. Non è stato sempre rose e fiori tra i due, infatti ci fu un tragico evento che segnò per loro vite: la scomparsa della loro primogenita Ylenia Carrisi.

Il loro matrimonio è durato molti anni, fino alla separazione. In molti sperano ancora in un ritorno di fiamma tra i due ma nonostante siano in ottimi rapporti non c’è nulla di più.

Su Instagram, ci sono molte fanpage dedicate ad i due cantanti come coppia. Proprio una di queste pagine, ha condiviso una foto di Albano e Romina da giovani, mentre si trovavano al mare, ancora innamorati.

La foto è presto diventata virale, ricondivisa da moltissime persone che non hanno mai smesso si sperare di vederli ancora una volta così, insieme.

La storia d’amore tra il cantante e l’attrice

Il matrimonio tra Romina Power e Al Bano è durato quasi 30 anni ed insieme, hanno avuto 4 figli. Lui originario della Puglia, cresciuto in una famiglia contadina, ha lasciato la scuola a 17 anni ed ha poi iniziato la sua carriera da cantante.

Lei nata nel ’51 a Los Angeles, si è poi trasferita a Roma con la madre. I due si conoscono nel 67 e da li una lunga carriera costellata di successi.

Fino al 1999,quando la coppia annuncia ufficialmente la separazione e nel 2012 arriva il divorzio. Dopo la loro separazione Albano, intraprese una nuova relazione con Loredana Lecciso dalla quale ebbe due figli.

Romina invece tornò negli Stati Uniti, dove vive tutt’ora vicino Los Angeles.