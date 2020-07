Al Bano e Lino Banfi ‘Gravi problemi economici’: addio alla fiction insieme

Albano Carrisi e Lino Banfi dicono addio alla fiction immaginata, probabilmente per “Grandi problemi economici”. Ecco le motivazioni.

Albano Carrisi e Lino Banfi annunciano che la loro insieme è saltata. Secondo delle indiscrezioni trapelate abbastanza preoccupanti la causa sarebbero

“Grandi problemi economici”

La fiction annunciata

Della preparazione di una fiction che vedrebbe insieme questi due mostri sacri, se ne parla da tempo. Albano Carrisi e Lino Banfi insieme sul set secondo alcune voce di persone ben informate, sarebbero stati parte di un progetto ben steso e scritto da molto tempo.

Secondo quanto è stato messo nero su bianco da tempo, sarebbe stata una fiction ambientata in Puglia, un progetto molto desiderato dai fan sia del cantante che del nonno d’Italia. Ma per avviare le registrazioni pare che si dovrà attendere ancora parecchio. Lo sostiene anche Alessandro Cecchi Paone dalle colonne del giornale Nuovo Tv:

“Temo sia necessario aspettare ancora per vedere insieme in una fiction i due fuoriclasse pugliesi. Mesi fa mi ero illuso di poter vedere in una fiction Al Bano e Lino Banfi, così come avevano dichiarato”.

Non resta che aspettare

A quanto pare i fan dei due artisti non potranno far altro che armarsi di pazienza per vivere al meglio l’attesa. Secondo alcune indiscrezioni sulla trama, la fiction è ambientata in Puglia. Il cantante Albano dovrebbe essere interprete di un maestro della scuola primaria, mentre il nonno d’Italia Lino Banfi dovrebbe interpretare il sindaco di un piccolo paese pugliese.

Secondo i rumors in nostro possesso, l’inizio delle riprese dovrebbero essere fissate per l’autunno 2020. Ma Alessandro Cecchi Paone sembra tirare il freno a mano anche in questo caso, ricordando che si debba usare il condizionale, tener conto anche del covid 19 e di un ulteriore problema ad esso legato:

“Adesso per tutte le reti cominceranno grandi problemi economici.”

Dopo tutto quello che c’è stato per il virus c’era da aspettarselo.