Yari Carrisi, l’offesa sul palco ‘Meglio gli animali’: il figlio di Al Bano e Romina Power nella bufera

Yari Carrisi è tra i figli di Al Bano e Romina Power che hanno voluto presenziare all’omaggio di Verona per il noto duo, ma la sua frase non è piaciuta a tutti

Per alcuni le parole di Yari Carrisi non sono state molto gentili, o quantomeno appropriate per il pubblico in sala. Il figlio di Al Bano e Romina Power, prima di cantare, ha dedicato un pensiero profondo sul degrado degli esseri umani che sembrava quasi riferito, detto così, al pubblico lì presente.

Yari Carrisi, il figlio di Al Bano offende il pubblico?

Al Bano e Romina Poower hanno voluto sul palco, anche i loro figli. Nello spettacolo a Verona, andato in onda in Tv proprio ieri sera, c’era anche Yari Carrisi. Il secondogenito della coppia, prima dell’esibizione però ha detto qualcosa sugli esseri umani che non + piaciuta particolarmente al pubblico:

“Volevo dire questo, che più me la faccio con gli esseri umani e più son contento di essere un animale”.

Le sue parole, sui social, hanno scatenato un bel po’ di polemiche.

Yari, la bufera per le sue parole e la somiglianza con Al Bano

Sui social qualcuno ha trovato fuori luogo quelle parole che sembravano quasi un’offesa al pubblico presente all’arena. Probabilmente però Yari voleva solo condividere un pensiero sugli esseri umani e sulle bruttezze dei loro gesti, un pensiero che poteva essere fraiteso, ma Yari ha un animo gentile ed è molto educato non si sarebbe mai permesso di usarla in termini offensivi per il suo pubblico.

Questo uno dei commenti su Twitter.

Tra l’altro vederlo esibirsi in 25 Dollar Vision of the World fa un effetto strano. Sembra di vedere Al Bano che fa un genere completamente diverso dal suo. I due si somigliano molto, infatti. E’ davvero un peccato che l’intera famiglia si riunisca davanti al pubblico in occasioni così sporadiche. Sono tutti talentuosi i figli della coppia, meriterebbero più spazio e considerazione.