Il celebre cantante pugliese si è concesso di recente ad una breve intervista per Radio Deejay a Rudy Zerby. Al Bano Carrisi fa una spiazzante confessione: ‘Sto organizzando il funerale’

Al Bano Carrisi e la sua compagna artistica Romina Power sono ritornati sotto i riflettori.

Dopo la loro partecipazione al Festival di Sanremo dove tra gli applausi e la felicità del pubblico hanno presentato il loro nuovo singolo ‘Raccogli L’attimo’, scritto ad Hoc da Cristiano Malgioglio, ora li stiamo assaporando al Serale di Amici di Maria De Filippi.

Durante l’ultimo appuntamento andato in onda hanno intrigato i telespettatori con un racconto singolare sulla loro gioventù, quando sono stati beccati dalla polizia mentre erano appartati in auto.

Di recente invece i due si sono concessi ad una lunga intervista a Rudy Zerby e Laura Antonini per Deejay Radio. Il cantante di Cellino San Marco ha fatto in questa sede una confessione che ha spiazzato i radioascoltatori. Scopriamo di più.

Al Bano Carrisi, preoccupato per il Coronavirus

Come ha già dichiarato in uno dei suoi ultimi interventi a Storie Italiane, palinsesto condotto da Eleonora Daniele, il Cantante di Cellino San Marco ha ribadito di essere molto preoccupato per il Coronavirus, per la sua salute, ma soprattutto quella della sua famiglia e per la popolazione tutta.

Una paura che si sta diffondendo sempre più tra i cittadini a seguito dei devastanti bollettini e l’aumento delle vittime.

Cala il silenzio in Radio: ‘Sto preparando il funerale’

Sul finire dell’intervista, Al Bano Carrisi fa gelare il sangue a tutti con una inaspettata confessione. L’artista pugliese rivela di star preparando il funerale:

‘Sto organizzando il funerale’

poi subito chiarisce, rivelando di riferirsi al Coronavirus:

‘di questo virus e sarà una gran festa per tutti’

conclude il cantante di Cellino San Marco, gettando un velo di speranza e l’augurio per tutti, di ritornare a ‘riabbracciarci più forte di prima’.