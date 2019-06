Intervista molto emozionante quella di Albano a Io e te, il cantante si è raccontato apertamente e ha parlato degli anni terribili che ha affrontato nella sua vita, parlando di Romina e della figlia.

Ospite nella nuova trasmissione dell’estate Io e te condotta da Pierluigi Diaco, Al Bano si è raccontato apertamente parlando dei momenti più difficili che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita.

Durante l’intervista alternati ai momenti belli il cantante ha parlato anche dei periodi davvero terribili che affrontato come quello legato alla scomparsa della figlia che ancor ad oggi rimane un mistero.

Molte le voci legate alla scomparsa di Ylenia Carrisi, la primogenita di Albano e Romina Power, ed alcuni credono che la ragazza sia ancora viva, ma rimangono solo supposizioni.

Di questa cosa sia il cantante di Cellino che la Power ne parlano poco, essendo stato uno dei momenti più tragici della loro vita ed anche in trasmissione durante l’intervista ne fa un accenno poi torna a parlare di altro.

Durante l’intervista il cantante ha ripercorso vari momenti della sua vita privata e le tappe più importanti della sua carriera.

Quando Carrisi ha parlato della fine del matrimonio con Romina e della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi ha dichiarato di essere molto credente ed avere un rapporto eccezionale con Dio, anche se non è sempre stato così:

“C’è stato un periodo in cui ho preso le distanze, ossia negli anni terribili della mia esistenza. Sembrava che tutto andasse contro di me: il matrimonio che andava in aria, la figlia che si era persa, tutta una serie di cose“