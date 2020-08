Al Bano, piccanti rivelazioni: ‘Nel letto con Loredana Lecciso l’amore…’

Una rivelazione che nessuno si aspettava sulla coppia Al Bano Loredana Lecciso: i due a letto insieme…

Albano Carrisi e Loredana Lecciso tornano a far parlare di loro per alcuni dettagli piccanti, relativi alla maniera in cui sono soliti dormire nella loro casa…

Il retroscena piccante

Nel corso di una recente puntata di Ogni mattina, la trasmissione condotta da Adriana Volpe e da Alessio Viola, ampio spazio è stato dedicato dagli autori alla coppia costituita dal cantante Albano Carrisi e dalla moglie e showgirl Loredana Lecciso.

La coppia di Cellino San Marco è spesso al centro dell’attenzione dei media, soprattutto per via dei continui tiri e molla messi in atto dai due.

Questa volta, ci pensa l’esperto di immagine Giovanni Ciacci a lanciare lo scoop e a fare delle scottanti rivelazioni. I retroscena piccanti riguardano il modo in cui la coppia è solita dormire…

Ecco come dormono

Dopo essersi presi e lasciati più volte, Albano e Loredana Lecciso sembra abbiano finalmente ritrovato l’armonia di coppia. Tra i vari ospiti della trasmissione Ogni mattina, però, c’è ancora chi sostiene che i due siano separati!

Proprio in questo contesto si inserisce l’affermazione di Giovanni Ciacci, grande amico di entrambi, che ha tuonato:

“Non è vero che dormono in camere separate Loredana e Al Bano, l’amore è scoppiato. Dormono in casa insieme.”

L’argomento ha interessato molto i telespettatori e la notizia si è immediatamente diffusa sulle principali piattaforme. Nella coppia, quindi, pare che sia ritornata finalmente l’armonia. Se a confermarlo è addirittura una figura molto vicina ai due, i fan non possono non crederci!

Chiuso questo capitolo, nel salotto di Ogni Mattina si è parlato anche della famosa festa di compleanno organizzata da Loredana Lecciso per il marito. Si è mormorato che la donna non avesse invitato l’ex moglie del cantante, ma Ciacci ha immediatamente smentito!