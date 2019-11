Al Bano, avete mai visto la sua casa? Una bellissima tenuta tra lusso rurale e moderno

Si sente parlare tutti i giorni di Al Bano, ma non tutti sanno che il cantante vive in una tenuta stupenda in Puglia. Ecco com’è la nota Tenuta di Cellino

Al Bano Carrisi ha sempre tenuto alla sua dimora e a Cellino San Marco. Il cantante fin da piccolo ha lasciato il suo paese per inseguire il sogno di cantante. A 18 anni infatti, ha lasciato la sua adorabile Puglia, ma il suo cuore è rimasto attaccato a Cellino il suo paese d’origine

Al Bano la bellissima dimora a Cellino

Al Bano Carrisi è uno dei cantanti più amati dal pubblico italiano e non solo. La sua musica ha fatto il giro del mondo tanto che viene invitato spesso e volentieri in diversi paesi. Ma il cuore del cantante è rimasto sempre a Cellino San Marco dove è nato e cresciuto per anni. Il posto dove vive Al Bano è uno dei più belli della Puglia.

La sua dimora però non è da meno,pare infatti che la casa del cantante sia situata proprio a Cellino San Marco diventando anche un luogo turistico per i suoi fan. Parliamo di una villa molto grande, circondata da numerosi vigneti.

Albano, tra gossip e amore per la campagna

Il cantante infatti nel corso degli anni con il successo,ha deciso di dare vita ad una bellissima villa turistica per i fan. La casa è molto grande formata da tante stanze, ma quella più importante per il cantante è la cucina, dove si diverte spesso a cucinare e a sperimentare nuovi piatti culinari.

La zona living inoltre è davvero da sogno ed è infatti composta dal camino al centro della sala e da diverse poltrone, dove passa spesso e volentieri i suoi momenti di relax.

Insomma una casa stupenda che farebbe invidia davvero a tutti.