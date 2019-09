‘Grida bestiali e aggressioni in casa’ Al Bano, le figlie costrette a scappare da Cellino: la denuncia del figlio Yari

Cristel Carrisi e Romina Carrisi, le due sorelle figlie di Al Bano e Romina sono state costrette ad evitare di tornare a casa, ecco cos’è successo

Un racconto davvero incredibile quello che il figlio di Al Bano, Yari. Il secondogenito di Romina Power e del cantante di Cellino San Marco ha voluto condividere con il web la sua frustrazione. Sui social ha denunciato una situazione drammatica, ormai non più sostenibile.

Al Bano, le figlie spaventate dalle aggressioni in casa

Pare che quella che vivono nel privato, Al Bano e i suoi figli, sia una situazione alquanto spiacevole ma anche piuttosto comune nel mondo di oggi. I rapporti col vicinato sono sempre molto particolari e rischiano di creare dei problemi a volte ingestibili se non con l’aiuto delle forze dell’ordine.

Yari, il secondo genito del cantante e di Romina Power in uno sfogo notturno ha voluto denunciare questa realtà che com’è comprensibile trova assolutamente ingiusta. Il ragazzo ha raccontato che c’è una persona che sfrutta il loro cognome e che inquina acusticamente il suo bel paese pugliese.

Yari e la paura delle sorelle

Il vicinato è passato più volte all’attacco, secondo il racconto di Yari, con aggressioni verbali non indifferenti tanto che le sorelle Cristel e Romina Carrisi hanno preferito mettere piede il meno possibile a casa Cellino San Marco. Persino l’anziana mamma di Al Bano ha subito l’ira del vicinato, come ha raccontato qualche ora fa nelle sue storie.

Insomma, una situazione poco pacifica e serena. Lo sfogo è perfettamente comprensibile, anche perché spesso questi rapporti tesi portano ad un esaurimento nervoso. Per fortuna, Yari non resta a casa a lungo, ma di certo merita di stare in famiglia in piena tranquillità.

Sicuramente mamma Romina Power e papà Al Bano sapranno come muoversi per evitare che la situazione diventi troppo pesante per i figli. Intanto, la cantante ha dimostrato di essere ancora molto amata dal pubblico.

La prima puntata di Domenica In ha avuto un enorme successo anche grazie alla sua presenza fortemente voluta da Mara Venier. Record di ascolti che speriamo vedere replicati anche nelle prossime settimane.