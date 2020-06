Albanella, Francesco D’Angelo scomparso nel nulla: l’appello disperato della famiglia

Ricerche disperate ad Albanella dopo la scomparsa di Francesco D’Angelo: il ragazzo di 27 anni non è più tornato a casa.

Francesco D’Angelo è scomparso da Albanella e sono ore di panico in paese, tra ricerche e appelli disperati della sua famiglia.

Francesco D’Angelo scomparso nel nulla

È accaduto due giorni fa nella provincia di Salerno e sono ore di grande paura e ansia per la scomparsa del ragazzo di 27 anni. Le ricerche proseguono senza fermarsi e ci si chiede dove possa essere andato e se gli possa essere accaduto qualcosa di grave.

Sono stati i familiari a lanciare l’allarme nel momento in cui Francesco non ha fatto ritorno a casa. Parenti, amici, conoscenti e forze dell’ordine si sono attivati immediatamente per capire cosa possa essergli accaduto. Per ora non si hanno notizie in merito al suo allontanamento da casa, ovvero se possa essere un gesto volontario o se abbia avuto un incidente sulla strada del ritorno.

Francesco quando è uscito di casa indossava una maglietta con logo Nike, felpa allacciata in vita e classico pantalone nero con strisce bianche laterali. Le sue scarpe sono di colore celeste.

La sua scomparsa è avvenuta il 19 giugno verso l’orario del pranzo e le ultime persone che lo hanno visto hanno indicato le ore 18 al Rettifilo di Capaccio Paestum. Chiunque avesse notizie o lo incontrasse è invitato a rivolgersi all’arma dei Carabinieri al fine di poter aiutare i suoi familiari, disperati.

Gli stessi lanciano un appello e chiedono aiuto per poter riabbracciare il loro Francesco il prima possibile.