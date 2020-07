Alba Parietti foto photoshoppate, smascherata dalla rivista: com’è veramente in costume

Alba Parietti è stata smascherata e una rivista settimanale molto nota, ha dimostrato come utilizzi filtri, raffrontando Instagram con le foto reali.

Alba Parietti al momento è molto criticata per l’eccessivo uso di filtri, per ritoccare le sue foto. Modifiche se non addirittura fotoritocchi totali, hanno portato un noto giornale settimanale a confrontare le immagini reali con quelle pubblicate sul profilo della showgirl di Instagram.

Le foto incriminate

Ad iniziare la polemica, sono stati i fan di Alba Parietti sui social. Il settimanale Oggi ha fatto un confronto stile realtà vs Instagram. I lettori dovevano trovare le differenze tra le foto a raffronto

Tutto è partito da un servizio fotografico nato da foto fatte da paparazzi e quelle prese dai social della conduttrice. Oggi ha le foto in esclusiva dove si vede la Parietti nella sua seconda casa su Ibiza. La showgirl si stava facendo fotografare dal suo amico salentino Cristiano Urso, un violinista scambiato per suo nuovo fidanzato.

I paparazzi erano in spiaggia ed hanno approfittato della situazione hanno scattato foto senza alcun filtro dove possiamo vedere il ventre rilassato, il ventre molle, le smagliature e le macchie della pelle.

Le foto su Instagram

Nulla di anormale, se non fosse che Alba Parietti ha pubblicate le medesime foto ma con evidenti ritocchi e filtri. La differenza si nota senza necessità di essere esperti. La pancia diventa piatta, non ci sono più le maniglie dell’amore, così come non ci sono le smagliature e la pelle non ha più le macchie ed è omogenea.

Il settimanale Oggi infatti scrive che queste modifiche sono solo frutto dei filtri per i social e delle applicazioni di fotoritocco:

“E nel passaggio dalla realtà ai social ci scappa il ritocchino!”

I suoi haters sembrano essere felici e per una volta si sono sentiti dire di avere ragione.