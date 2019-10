‘Il mio tumore degenerato dal Papilloma virus’: Alba Parietti rivela la verità sulla sua malattia in diretta a Storie Italiane

Alba Parietti ha finalmente raccontato il dramma del tumore, una malattia che l’ha colpita per una degenerazione del Papilloma Virus

La bellissima showgirl e opinionista di diversi programmi televisivi su Canale Cinque, Alba Parietti, ha raccontato del dramma che anni fa ha dovuto affrontare. Parliamo proprio di una malattia che ancora oggi è ancora difficile da distruggere, il tumore.

Alba Parietti parla del suo tumore a Storie Italiane

La showgirl romana, ha parlato infatti per la prima volta a Storie Italiane con la padrona di casa Eleonora Daniele. Alba, nel seguitissimo programma di Rai Uno, ha ripercorso uno dei momenti più difficili della sua vita quando ha scoperto quasi per caso di avere un tumore. La showgirl infatti, ha raccontato di quando da giovane si è accorta che qualcosa nel suo corpo non andava.

La bella Alba ha confessato infatti, di avere un tumore molto grave all’utero. Il tumore si era formato proprio all’utero proprio come quello che aveva colpito la sua dolce nonna. La malattia fortunatamente è stato preso in tempo e grazie ad un intervento chirurgico è riuscita definitivamente a sconfiggere.

Come afferma Alba, il tumore che l’ha colpita, poteva essere molto più grave. Pare infatti che anche la nonna della showgirl era stata colpita dal tumore, che si era spostato successivamente nell’intestino per poi portarla alla morte. La showgirl però è riuscita a prendere il male in tempo riuscendo a sconfiggerlo grazia anche all’amore dei suoi familiari.

La Parietti: “Tutte lo devono sapere”

La bella showgirl ha commosso tutto il pubblico con l’intervista, compresa la padrona di casa di Storie Italiane, Eleonora Daniele. La Parietti inoltre, ha tenuto a specificare che il tumore che l’ha colpita purtroppo è stato causato da una degenerazione del Papilloma Virus:

“Tutte le donne devono sapere che può succedere… il mio tumore è stato causato da una degenerazione del Papilloma Virus: oggi per questo ci si può vaccinare, all’epoca non si poteva”

La storia del tumore, come ha anche raccontato la Parietti non è uscita all’epoca per proteggere i suoi familiari. La donna infatti, in questi giorni si è vista molto vicina alla cantante Emma Marrone, sostenendola anche tramite social, che come in molti sanno, è stata operata per la ricomparsa del tumore.