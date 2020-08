Alba Parietti, sulla spiaggia per nudisti senza nulla addosso – FOTO

View this post on Instagram

A chi mi chiede cosa penso delle dichiarazioni della Brigliadori , rispondo che provo molta pena da tempo per questa donna, provo dispiacere , amarezza e compassione perché ‘ qualcuno che le vuole bene dovrebbe occuparsi di impedirle di sproloquiare e occuparsi del suo fragile stato mentale. La conosco da 40 anni , non agirò per vie legali , ne risponderò perché ‘ provo disagio per lei per la volgarità con la quale si esprime su temi delicati , oggi come in passato .Provo imbarazzo nel leggerla e sconcerto , tuttavia e’ una persona che ha bisogno di aiuto e mi fa grande compassione e tenerezza. Non ho niente altro da aggiungere. E’ tutto molto triste e avvilente.