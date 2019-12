Alba Parietti senza trucco, lo scatto al naturale lascia i fan senza parole

La bellissima showgirl Alba Parietti lascia tutti i fan senza parole: la foto struccata e capelli sfatti fa il giro del web, ecco come si è mostrata

La bravissima e bellissima Alba Parietti è una delle showgirl più amate degli anni ’80. La sua bellezza e la sua intelligenza l’hanno sempre contraddistinta, tanto che oggi è una delle opinioniste più ospitate di sempre.

Alba Parietti, sui social senza trucco

Alba Parietti è una delle showgirl più apprezzate dal mondo della televisione proprio per la sua bellezza e la sua professionalità. Molto attiva sui social, la showgirl è anche molto seguita su Instagram , dove spesso e volentieri, proprio come le sue colleghe, si diverte a pubblicare foto e video della sua quotidianità. Eppure, una foto pubblicata proprio ultimamente, non è passata inosservata al suo pubblico del social. La showgirl infatti ha postato una foto insolita e diversa dalle altre volte. Siamo abituati infatti a vederla super bella, con tanto trucco e vestiti chic, ma questa volta Alba ha voluto osare, facendosi vedere proprio come madre natura l’ha fatta.

Alba al naturale, i fan senza parole

La showgirl infatti in queste feste natalizie ha voluto regalare alcuni scatti che l’ha ritraggono in tutta la sua semplicità e bellezza. Tant’è che la showgirl ha voluto postare una foto dove appare del tutto senza trucco e al naturale, seduta sul divano di casa sua. Un Natale all’insegna del relax e di coccole, ma sopratutto in totale comodità tra pigiama, divano e occhiali da vista.

Insomma pare che anche Alba si sia concessa un attimo di totale semplicità,niente mascara e makeup di scena, ma solo dei lunghi capelli arruffati, occhiaie, proprio come ogni donna è nella sua quotidianità.