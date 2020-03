Il gesto da brividi poco prima della morte, Fabrizio Frizzi: il ricordo raggelante di Alba Parietti

Sono trascorsi due anni dalla dipartita dell’amatissimo Fabrizio Frizzi. Il ricordo raggelante di Alba Parietti: il gesto da brivido poco prima della sua morte

Oggi 26 Marzo, ricorre il secondo anniversario della morte del celebre e amatissimo conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso all’età di 60 anni a causa di una emorragia cerebrale all’ospedale Sant’Andrea di Roma.

Numerosi i colleghi che hanno voluto ricordarlo in questa triste ricorrenza, tra questi Alba Parietti, la quale ha voluto farlo raccontando un aneddoto inedito al pubblico relativo al loro ultimo incontro. Il gesto poco prima della sua morte. Scopriamo i maggiori dettagli.

Il racconto raggelante di Alba Parietti

Poche ore fa con un lunghissimo post sul suo profilo sui social, la Showgirl e amica di Fabrizio Frizzi, ha voluto ricordarlo rivelando ai suoi fan un singolare aneddoto, inerente al loro ultimo incontro.

Il racconto da brivido. L’ultima volta che lo vide racconta Alba Parietti erano in una Chiesa in occasione di un funerale per salutare per l’ultima volta un loro amico in comune, Bibi Ballando, venuto a mancare il 15 Febbraio del 2018. Li, proprio sulla porta della Chiesa si stringettero in un forte abbraccio, e poi:

‘Avevi uno sguardo perso e mi dicesti “ me ne vado , qui è tutto troppo triste”. Uscisti dalla chiesa, gremita e ti vidi andartene solo in mezzo alla gente , di schiena’

e poi:

‘la gente ti salutava e tu facesti con la mano un segno di saluto. Era come un addio. E’ stata l’ultima volta che vidi’

ha scritto l’attrice torinese.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Dopo il lungo racconto il dolcissimo ricordo di Alba Parietti, il ricordo di un professionista, di un uomo dolce e buona, una persona ironica amato dal pubblico per la sua ‘educazione’, il suo ‘senso civico’ e ‘l’umorismo’ che lo hanno reso immortale nel cuore di chi lo ha conosciuto e lo ha amato quando era in vita.

Poi l’appello della showgirl che tra le righe chiede lui di ‘proteggerci’ in un momento ‘così triste’ come quello che sta affrontando l’Italia a causa della Pandemia per il Coronavirus.

Ecco di seguito il ricordo di Fabrizio Frizzi che ha commosso il web: